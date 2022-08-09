Еще один банкрот: НБУ признал банк "Січ" неплатежеспособным

Правление НБУ сегодня приняло решение об отнесении АО "Банк Січ" к категории неплатежеспособных. Причина – банк не вернул кредиты рефинансирования.

Банк "Січ" 9 августа был признан неплатежеспособным, а значит, в банк заходит временная администрация – банк переходит в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц. Как сообщают в Нацбанке, причина отнесения банка к категории неплатежеспособных – невозврат банком в установленный срок кредитов рефинансирования, предоставленных ему Нацбанком.

"АО "Банк Січ" не уплатило проценты за пользование кредитами рефинансирования за июль 2022 года, нарушив условия Генерального кредитного договора, заключенного между банком и Национальным банком. Согласно статье 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", невыполнение обязательств перед кредитором из-за отсутствия ликвидности является основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных", — отметили в НБУ.

Там объяснили, что деятельность банка характеризовалась следующими параметрами:

некачественная система корпоративного управления,

неэффективная бизнес-модель,

осуществление рисковых операций, что подтверждается убыточной деятельностью и негативной динамикой нормативов капитала финучреждения.

В НБУ подчеркнули: отнесение банка "Січ" к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который сегодня устойчив и платежеспособен.

Также в Нацбанке говорят, что в связи со вступлением в силу Закона Украины от 01 апреля 2022 года № 2180-IX каждый вкладчик этого банка получит от Фонда гарантирования вкладов физлиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

На 1 июня, согласно опубликованным НБУ данным, портфель депозитов и средств физических лиц в банке составил 1,121 млрд. грн.

По данным НБУ, главными акционерами банка "Січ" являются два физлица: Олег Баланда (55,6% акций) и Валерий Раздорожный (31%).

Вчера 8 августа на сайте банка сообщили о проблемах с проведением операций по картам банка "Січ", а в соцсетях клиенты банка отметили, что действительно не могли рассчитаться картами.

[ + – ] Банк "Січ" тем временем информирует, что все в порядке - ликвидность есть и банк будет работать Фото: Банк "Січ"

Сегодня 9 августа на сайте банка опубликовали пресс-релиз, где написали, что в последнее время на банк "шла информационная атака". "Ликвидность банка остается достаточной для обеспечения выполнения обязательств перед клиентами и другими кредиторами. По состоянию на 01.08.22, активы банка составляли 6,55 млрд. грн. Общий объем высоколиквидных активов в кассе, на корсчетах в НБУ и других банках, а также ценных бумагах, эмитированных НБУ (депозитные сертификаты), составил 847 млн. ​​грн. 5 августа банком осуществлено досрочное полное погашение кредита рефинансирования в сумме 3,15 млрд. грн, полученного от Национального банка Украины", — сказано в сообщении на официальном сайте банка "Січ".

Ранее Фокус писал, что правление Нацбанка приняло решение отозвать лицензию и ликвидировать Мегабанк, который был признан неплатежеспособным еще в начале июня.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 21 июня начал выплату гарантированного возмещения вкладчикам Мегабанка по договорам банковского вклада, по которым истек срок действия по состоянию на конец дня 2 июня 2022 (т.е. дня, предшествующего дню начала вывода банка с рынка), и по договорам банковского счета.

Как сообщалось, Мегабанк нарушал нормативы достаточности капитала, что подтверждали стресс-тесты, которые проводил НБУ.