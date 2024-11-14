"Паніка і параноя": видання The Onion викупило сайт Infowars конспіролога Алекса Джонса

Тепер Infowars буде належати власникам пародійного медіа The Onion. Засновником та ексвласником Infowars був конспіролог Алекс Джонс, який став банкрутом.

Пародійний сайт The Onion 14 листопада став власником сайту та бренду Infowars, який раніше належав Алексу Джонсу. Придбання Infowars відбулося на фоні банкрутства Джонса, який повинен виплатити понад мільярд доларів сім'ям загиблих в школі "Сенді Хук".

Infowars Джонса потрапив аукціон після того, як суд вирішив закрити сайт і ліквідувати активи конспіролога. Нагадаємо, що в 2022 році суд зобов'язав конспіролога виплатити більш як 1,5 мільярда доларів сім'ям жертв стрілянини в школі "Сенді Хук" через розповсюдження брехні про трагедію, яка сталась у 2012 році. Позов подали батьки загиблих, які підтримали продаж сайту.

Власник The Onion Брайс Тетрейдер пояснив, що рішення придбати бренд було "легким".

"Заснована в 1999 році на хвилі сатанинської "паніки" і з того часу неухильно зростаюча, InfoWars зарекомендував себе як безцінний інструмент для промивання мізків і контролю над масами. Завдяки хитромудрому поєднанню маревної параної та сумнівних лайфхаків проти старіння, вони прагнуть зробити життя страшнішим і довшим для всіх, що є похвальною метою", — заявив Тетрейдер.

Алекс Джонс та The Onion - оголошення про купівлю InfoWars Фото: Скриншот

Новий власник конспірологічного бренду поки не розкриває, що відбудеться з сайтом далі.

"Це справжній єдиноріг, здатний одночасно надихати громадськість на підтримку мільярдерів і викликати обурення недолугою федеральною державою, яка може вбити Кеннеді, але не здатна навіть висадити людину на Місяць", — додав Тетрейдер.

Нагадаємо, що Джонс неодноразово заявляв про те, що нападу на початкову школу "Сенді Хук" не було. Конспіролог поширював брехню, що трагедія була інсценована з метою посилення законів про зброю, що і стало причиною судового позову проти Джонса сім'ями загиблих.