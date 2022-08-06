Заперечував стрілянину у школі: у США суд зобов'язав любителя теорій змови виплатити $49 млн

Алекс Джонс неодноразово заявляв, що нападу на початкову школу "Сенді Хук" у місті Ньютаун штату Коннектикут у 2012 році не було. Крім того, чоловік стверджує, що до теракту в Нью-Йорку причетна влада США, а президентські вибори у 2020 році були сфальшовані.

Американського праворадикального журналіста, засновника платформи InfoWars та прихильника теорій змови Алекса Джонса суд у США зобов'язав виплатити $45,2 млн за хибні відомості про стрілянину в школі "Сенді Хук" у 2012 році, коли було вбито 26 людей. Раніше йому присудили $4,1 млн., таким чином Джонс зобов'язаний виплатити майже $50 млн. Про це пише видання NPR.

Повідомляється, що Алекс Джонс неодноразово заявляв, що нападу на початкову школу "Сенді Хук" у місті Ньютаун штату Коннектикут у 2012 році не було. За його словами, трагедія, під час якої загинули 26 людей, була інсценована найнятими акторами, щоб домогтися посилення законів про зброю.

Джонс провів роки, говорячи своїй аудиторії, що одна з найстрашніших шкільних трагедій в американській історії була розіграшем. Батьки вбитого першокласника подали до суду на чоловіка, внаслідок чого його зобов'язали виплатити їм $4,1 млн. за душевні страждання. Загальні збитки, завдані засновнику InfoWars, склали $49,3 млн.

Батьки свого вбитого 6-річного сина розповіли, що Алекс Джонс перетворив їхнє життя на "суцільне пекло"

"Я навіть не можу описати останні дев'ять з половиною років. Суцільне пекло, яке довелося пережити мені та іншим через нерозсудливість і недбалість Алекса Джонса", — сказав батько хлопчика.

Джонс заявив батькам, що ніколи не збирався завдавати їм болю. Він визнав, що бійня дійсно була, незважаючи на те, що рік за роком він неодноразово заявляв, що стрілянину було інсценовано.

Стрілянина в "Сенді Хук"

Вранці 14 грудня 2012 року у місті Ньютаун штату Коннектикут сталася стрілянина. 20-річний Адам Пітер Ленза спочатку застрелив удома свою матір, а потім приїхав до початкової школи. Там він убив 20 дітей та шістьох дорослих, поранив ще двох людей, після чого покінчив життя самогубством. Загалом від його рук загинули 27 людей. Це одне із наймасовіших вбивств в американських навчальних закладах.

Чим відомий Алекс Джонс

Раніше журналіст стверджував, що він самовпевнена особистість, яка реалізує своє право на свободу слова. Ненависницькі висловлювання та брехня Джонса призвели до того, що його облікові записи видалили на YouTube, Twitter і Facebook. Проте у виданні зазначають, що його трансляція теорій змови продовжує залучати мільйони глядачів щомісяця. Деякі з них дійшли до того, що переслідували і турбували батьків, які подали до суду, погрожуючи їм смертю.

Як пише видання DW, Алекс Джонс має великий вплив у праворадикальних колах і є прихильником експрезидента США Дональда Трампа. Він заробив чимало грошей, поширюючи теорії змови, зокрема, він стверджував, що до терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку причетна американська влада. Джонс також заявляв, що поразка Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року стала результатом масових фальсифікацій.

Нагадаємо, 5 серпня Фокус писав, що охоронниця фестивалю Lollapalooza збрехала про теракт, щоб раніше піти додому. Джані Вільямс відправила своєму керівнику повідомлення про підготовку стрілянини, унаслідок якої мали загинути близько 150 людей.

2 серпня суд США дав найбільший термін чоловікові, який штурмував Капітолій. Його засудили до семи років та трьох місяців в'язниці.