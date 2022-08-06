Отрицал стрельбу в школе: в США суд обязал любителя теорий заговора выплатить $49 млн

Алекс Джон неоднократно заявлял, что нападения на начальную школу "Сэнди Хук" в городе Ньютаун штата Коннектикут в 2012 году не было. Кроме того, мужчина утверждает, что к теракту в Нью-Йорке причастны власти США, а президентские выборы в 2020 году были сфальсифицированы.

Американского праворадикального журналиста, основателя платформы InfoWars и сторонника теорий заговора Алекса Джонса суд в США обязал выплатить $45,2 млн за ложные сведения о стрельбе в школе "Сэнди Хук" в 2012 году, когда были убиты 26 людей. Ранее ему присудили $4,1 млн, таким образом Джонс обязан выплатить почти $50 млн. Об этом пишет издание NPR.

Сообщается, что Алекс Джонс неоднократно заявлял, что нападения на начальную школу "Сэнди Хук" в городе Ньютаун штата Коннектикут в 2012 году не было. По его словам, трагедия, при которой погибли 26 людей, была инсценирована нанятыми актерами, чтобы добиться ужесточения законов об оружии.

Джонс провел годы, говоря своей аудитории, что одна из самых страшных школьных трагедий в американской истории была розыгрышем. Родители убитого первоклассника подали в суд на мужчину, в результате чего его обязали выплатить им $4,1 млн за душевные страдания. Общий ущерб, нанесенный основателю InfoWars, составил $49,3 млн.

Родители своего убитого 6-летнего сына рассказали, что Алекс Джонс превратил их жизнь в "сущий ад"

"Я даже не могу описать последние девять с половиной лет. Сущий ад, который пришлось пережить мне и другим из-за безрассудства и небрежности Алекса Джонса", — сказал отец мальчика.

Джонс заявил родителям, что никогда не собирался причинять им боль. Он признал что бойня действительно была, несмотря на то, что год за годом он неоднократно заявлял, что стрельба была инсценирована.

Стрельба в "Сэнди Хук"

Утром 14 декабря 2012 года в городе Ньютаун штата Коннектикут произошла стрельба. 20-летний Адам Питер Лэнза сначала застрелил дома свою мать, а потом приехал в начальную школу. Там он убил 20 детей и шестерых взрослых, ранил еще двух человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Всего от его рук погибли 27 человек. Это одно из самых массовых убийств в американских учебных заведениях.

Чем известен Алекс Джонс

Ранее журналист утверждал, что он самоуверенная личность, реализующая свое право на свободу слова. Ненавистнические высказывания и ложь Джонса привели к тому, что его аккаунты удалили на YouTube, Twitter и Facebook. Тем не менее в издании отмечают, что его трансляция теорий заговора продолжает привлекать миллионы зрителей каждый месяц. Некоторые из них дошли до того, что преследовали и беспокоили подавших в суд родителей, угрожая им смертью.

Как пишет издание DW, Алекс Джонс пользуется большим влиянием в праворадикальных кругах и является сторонником экс-президента США Дональда Трампа. Он заработал немало денег, распространяя теории заговора, в частности, он утверждал, что к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке причастны американские власти. Джонс также заявлял, что поражение Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 стало результатом массовых фальсификаций.

Напомним, 5 августа Фокус писал, что охранница фестиваля Lollapalooza соврала о теракте, чтобы раньше уйти домой. Джани Уильямс отправила своему руководителю сообщения о готовящейся стрельбе, в ходе которой должны были погибнуть около 150 человек.

2 августа суд США дал самый большой срок мужчине, который штурмовал Капитолий. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы.