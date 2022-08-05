Охранница фестиваля Lollapalooza соврала о теракте, чтобы раньше уйти домой (фото)
Джани Уильямс отправила своему руководителю сообщения о готовящейся стрельбе, в ходе которой должны были погибнуть около 150 человек.
18-летней охраннице ежегодного музыкального фестиваля Lollapalooza предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе о террористическом акте. Об этом пишет чикагское издание Block club Chicago.
По данным журналистов, речь идет о 18-летней Джани Уильямс, которая отправила два сообщения своему руководителю о готовящейся массовой стрельбе — в одном из них говорилось о якобы 150 людях, которые погибли в ходе террористического акта.
Инцидент произошел на второй день ежегодного музыкального фестиваля Lollapalooza. Начальник Джани Уильямс, получив сообщение о теракте, немедленно проинформировал свое руководство, которое, в свою очередь, обратилось к правоохранителям за помощью.
Более того, о "жертвах в ходе стрельбы" также уведомили Объединенную оперативную группу ФБР, которая специализируется на борьбе с терроризмом. 18-летняя охраница, пытаясь оправдаться, рассказала своему начальнику, что увидела публикации о террористическом акте в Facebook.
Для правоподобности, Джани Уильямс создала в социальной сети новую учетную запись с именем Бен Скотт, от лица которого опубликовала следующий пост: "Массовая стрельба в Lollapalooza GrantPark, 18:00". Скриншот черновика публикации девушка отправила своему начальнику, однако ложь была разоблачена правоохранителями.
В материале издания сказано, что ФСБ и полиция Чикаго сделали экстренный запрос раскрытия информации об авторе первоначального СМС-сообщения. Администрация мессенджера TextNow проинформировала, что аккаунт iCloud и IP-адрес, с которого был отправлен текст о стрельбе и жертвах в ходе теракта, принадлежали именно Джани Уильямс.
Во время допроса 18-летняя девушка призналась, что соврала своему начальнику о террористическом акте на фестивале Lollapalooza для того, чтобы пораньше уйти домой с рабочей смены. Суд отправил под стражу Джани Уильямс с возможностью внесения залога в размере $50 тысяч. Если указанная сумма будет оплачена — охранница обязана находиться под домашним арестом и носить электронный браслет.
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