Охранница фестиваля Lollapalooza соврала о теракте, чтобы раньше уйти домой (фото)

Джани Уильямс отправила своему руководителю сообщения о готовящейся стрельбе, в ходе которой должны были погибнуть около 150 человек.

18-летней охраннице ежегодного музыкального фестиваля Lollapalooza предъявлено обвинение в заведомо ложном доносе о террористическом акте. Об этом пишет чикагское издание Block club Chicago.

По данным журналистов, речь идет о 18-летней Джани Уильямс, которая отправила два сообщения своему руководителю о готовящейся массовой стрельбе — в одном из них говорилось о якобы 150 людях, которые погибли в ходе террористического акта.

Инцидент произошел на второй день ежегодного музыкального фестиваля Lollapalooza. Начальник Джани Уильямс, получив сообщение о теракте, немедленно проинформировал свое руководство, которое, в свою очередь, обратилось к правоохранителям за помощью.

Более того, о "жертвах в ходе стрельбы" также уведомили Объединенную оперативную группу ФБР, которая специализируется на борьбе с терроризмом. 18-летняя охраница, пытаясь оправдаться, рассказала своему начальнику, что увидела публикации о террористическом акте в Facebook.

Для правоподобности, Джани Уильямс создала в социальной сети новую учетную запись с именем Бен Скотт, от лица которого опубликовала следующий пост: "Массовая стрельба в Lollapalooza GrantPark, 18:00". Скриншот черновика публикации девушка отправила своему начальнику, однако ложь была разоблачена правоохранителями.

В материале издания сказано, что ФСБ и полиция Чикаго сделали экстренный запрос раскрытия информации об авторе первоначального СМС-сообщения. Администрация мессенджера TextNow проинформировала, что аккаунт iCloud и IP-адрес, с которого был отправлен текст о стрельбе и жертвах в ходе теракта, принадлежали именно Джани Уильямс.

Во время допроса 18-летняя девушка призналась, что соврала своему начальнику о террористическом акте на фестивале Lollapalooza для того, чтобы пораньше уйти домой с рабочей смены. Суд отправил под стражу Джани Уильямс с возможностью внесения залога в размере $50 тысяч. Если указанная сумма будет оплачена — охранница обязана находиться под домашним арестом и носить электронный браслет.

[ + – ] Охранница фестиваля Lollapalooza соврала о теракте, чтобы пораньше уйти домой

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин засветилась на рок-фестивале в коротких шортах и "косухе".

Также Фокус в своей статье рассказывал, как украинский фильм автора "Мысли мои тихие" отлично вписался в Венецианский конкурс.