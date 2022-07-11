Премьер-министр Финляндии засветилась на рок-концерте в шортах и "косухе" (фото)

Пользователи Сети в комментариях одобрили стиль Санны Марин и написали, что так выглядят те люди, которые могут вести общество к лучшему будущему.

В финском городе Турку прошел европейский рок-фестиваль Ruisrock на котором была замечена премьер-министр Финляндии Санна Марин. Самая молодая в мире 36-летний премьер появилась на мероприятии в джинсовых мини-шортах и кожаной куртке "косухе". Фотография с политиком была опубликована в Instagram-канале Ruisrock.

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В этом году хедлайнерами фестиваля были Major Lazer, Martin Garrix, Megan Thee Stalion, Playboi Carti и другие. Послушать этих исполнителей Марин пришла вместе со своим мужем, о чем она написала в своем Instagram и выложила фото с подписью — "Сегодня начался праздник. Направление в финский Турку и Ruisrock".

Фото с финским премьером разлетелось в Сети. Пользователи в своих комментариях пишут, что одобряют выбор одежды Марин, которая решила отдохнуть с супругом на молодежном мероприятии.

"Вот так выглядят люди, которые могут вести общество к лучшему будущему… а для Финляндии – быть лидером в настоящем!" — отозвались подписчики.

Такой стиль одежды финский политик иногда может себе позволить и во время официальных встреч. Например, 13 апреля Марин приехала в Стокгольм, где встретилась со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон. На фото вместе со шведским премьером Марин позирует в кожаной куртке, весьма похожей на ту, которая была замечена на фестивале Ruisrock.

[ + – ] Премьер-министр Финляндии Санна Марин с коллегой из Швеции Магдаленой Андерссон

Украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева отметила в своем Facebook красоту успешной Санны Марин и в комментарии написала, что после того как Финляндия стала кандидатом в НАТО, можно посетить и фестиваль.

"Успешная и очень красивая премьер-министр Финляндии Санна Марин. Красиво привела государство в НАТО, теперь можно и на фестиваль", — отметила журналистка.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Финляндии Санной Марин 26 мая приехала в Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил военную помощь, которую оказывает финская сторона, а также единство в санкционной политике и поддержку относительно вопроса вступления Украины в ЕС.

Премьер-министр Санна Марин 19 мая заявила, что вопрос размещения в Финляндии ядерного оружия после ее вступления в НАТО не стоит на повестке дня. По ее словам, стране никто не навязывает ядерное оружие или военные базы, тем более, что размещение ЯО на территории Финляндии запрещено законом