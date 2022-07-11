Прем'єр-міністерка Фінляндії засвітилася на рок-концерті у шортах та "косусі" (фото)

Користувачі Мережі у коментарях схвалили стиль Санни Марін і написали, що так виглядають ті люди, які можуть вести суспільство до кращого майбутнього.

У фінському місті Турку пройшов європейський рок-фестиваль Ruisrock, на якому помітили прем'єр-міністерку Фінляндії Санну Марін. Наймолодша у світі 36-річна прем'єрка з'явилася на заході у джинсових мінішортах та шкіряній куртці "косусі". Фотографія з політикинею була опублікована в Instagram-каналі Ruisrock.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Цього року хедлайнерами фестивалю були Major Lazer, Martin Garrix, Megan Thee Stalion, Playboi Carti та інші. Послухати цих виконавців Марін прийшла разом зі своїм чоловіком, про що вона написала у своєму Instagram і виклала фото з підписом — "Сьогодні розпочалося свято. Напрям у фінський Турку та Ruisrock".

Фото з фінською прем'єркою розлетілося у Мережі. Користувачі у своїх коментарях пишуть, що схвалюють вибір одягу Марін, яка вирішила відпочити з чоловіком на молодіжному заході.

"Ось так виглядають люди, які можуть вести суспільство до кращого майбутнього… а для Фінляндії — бути лідером у теперішньому!" — відгукнулися підписники.

Такий стиль одягу фінська політикиня може собі дозволити і під час офіційних зустрічей. Наприклад, 13 квітня Марін приїхала до Стокгольма, де зустрілася зі своєю шведською колегою Магдаленою Андерссон. На фото разом зі шведською прем'єркою Марін позує у шкіряній куртці, дуже схожій на ту, що була помічена на фестивалі Ruisrock.

[ + – ] Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін із колегою зі Швеції Магдаленою Андерссон

Українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва підмітила у своєму Facebook красу успішної Санни Марін та в коментарі написала, що після того, як Фінляндія стала кандидатом у НАТО, можна відвідати і фестиваль.

"Успішна та дуже гарна прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Гарно привела державу в НАТО, тепер можна і на фестиваль", — зазначила журналістка.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін 26 травня приїхала до Києва, де зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським. Український лідер відзначив військову допомогу, яку надає фінська сторона, а також єдність у санкційній політиці та підтримку щодо питання вступу України до ЄС.

Прем'єр-міністерка Санна Марін 19 травня заявила, що питання розміщення у Фінляндії ядерної зброї після її вступу до НАТО не стоїть на порядку денному. За її словами, країні ніхто не нав'язує ядерну зброю чи військові бази, тим паче, що розміщення ЯЗ на території Фінляндії заборонено законом