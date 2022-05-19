НАТО не створюватиме військових баз на території Фінляндії, — прем'єр-міністриня країни

За словами Санни Марін, питання розміщення у Фінляндії ядерної зброї після її вступу до Північноатлантичного Альянсу не стоїть на порядку денному. Політикиня також упевнена, що протидію Анкари можна вирішити шляхом обговорення.

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Питання про розміщення ядерної зброї НАТО або відкриття військових баз у Фінляндії не є частиною переговорів про членство Гельсінкі у військово-політичному блоці. Про це повідомила прем'єр-міністриня держави Санна Марін в інтерв'ю італійським журналістам.

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"Це не та дискусія, яку потрібно вести прямо зараз, оскільки вона не є частиною переговорів. Це національні рішення. Ніхто не нав'язує нам ядерної зброї чи бази, якщо ми цього не хочемо", — зокрема, сказала фінська політикиня.

Вона також нагадала, що у Фінляндії діє закон, який забороняє розміщення ядерної зброї на території держави. Тому подібне питання не стоїть на порядку денному.

"У нас немає навіть інтересу розміщувати ядерну зброю або відкривати бази у Фінляндії", — наголосила вона.

За словами Марін, подання заявки на вступ до НАТО є актом миру, а не війни.

"Ми хочемо переконатися, що на фінській землі ніколи не буде війни, і ми завжди намагатимемося знайти шляхи вирішення проблем дипломатичним шляхом. На жаль, не всі країни думають однаково. Росія так не думає, вона напала на Україну", — додала політикиня.

Прем'єр-міністриня також прокоментувала складну ситуацію з Туреччиною, яка заблокувала обговорення заявок до НАТО Швеції та Фінляндії. Як вважає Марін, Фінляндії на цьому етапі важливо зберігати спокій і вести дискусії з Туреччиною, відповідаючи на запитання та усуваючи можливі непорозуміння.

"Будь-яке питання, яке може виникнути, можна вирішити шляхом обговорення та доброї волі", — уточнила глава фінського уряду.

Нагадаємо, Туреччина вигадала 5 нових умов вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Головною метою турецької влади, за даними ЗМІ, є видавання членів Робочої партії Курдистану та FETO.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна може вступити до НАТО так само швидко, як Швеція чи Фінляндія.