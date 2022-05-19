RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

НАТО не створюватиме військових баз на території Фінляндії, — прем'єр-міністриня країни

131
санна марін, прем'єр-міністр Фінляндії, глава уряду Фінляндії
Прем'єр-міністриня Фінляндії Санна Марін

За словами Санни Марін, питання розміщення у Фінляндії ядерної зброї після її вступу до Північноатлантичного Альянсу не стоїть на порядку денному. Політикиня також упевнена, що протидію Анкари можна вирішити шляхом обговорення.

Питання про розміщення ядерної зброї НАТО або відкриття військових баз у Фінляндії не є частиною переговорів про членство Гельсінкі у військово-політичному блоці. Про це повідомила прем'єр-міністриня держави Санна Марін в інтерв'ю італійським журналістам.

"Це не та дискусія, яку потрібно вести прямо зараз, оскільки вона не є частиною переговорів. Це національні рішення. Ніхто не нав'язує нам ядерної зброї чи бази, якщо ми цього не хочемо", — зокрема, сказала фінська політикиня.

Вона також нагадала, що у Фінляндії діє закон, який забороняє розміщення ядерної зброї на території держави. Тому подібне питання не стоїть на порядку денному.

"У нас немає навіть інтересу розміщувати ядерну зброю або відкривати бази у Фінляндії", — наголосила вона.

За словами Марін, подання заявки на вступ до НАТО є актом миру, а не війни.

"Ми хочемо переконатися, що на фінській землі ніколи не буде війни, і ми завжди намагатимемося знайти шляхи вирішення проблем дипломатичним шляхом. На жаль, не всі країни думають однаково. Росія так не думає, вона напала на Україну", — додала політикиня.

Прем'єр-міністриня також прокоментувала складну ситуацію з Туреччиною, яка заблокувала обговорення заявок до НАТО Швеції та Фінляндії. Як вважає Марін, Фінляндії на цьому етапі важливо зберігати спокій і вести дискусії з Туреччиною, відповідаючи на запитання та усуваючи можливі непорозуміння.

"Будь-яке питання, яке може виникнути, можна вирішити шляхом обговорення та доброї волі", — уточнила глава фінського уряду.

Нагадаємо, Туреччина вигадала 5 нових умов вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Головною метою турецької влади, за даними ЗМІ, є видавання членів Робочої партії Курдистану та FETO.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна може вступити до НАТО так само швидко, як Швеція чи Фінляндія.