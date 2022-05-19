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Выдайте террористов: Турция придумала 5 новых условий вступления Финляндии и Швеции в НАТО

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Фото: Defense Express | Турция хочет решить проблему с закупками российских систем ПВО С-400

Анкара подготовила двум кандитатам в Альянс "скандинавское досье". Главной целью турецких властей, по данным СМИ, является выдача членов Рабочей партии Курдистана и FETO.

Турция снимет вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если две страны выполнят пять требований из так называемого "скандинавское досье", которое подготовила Анкара. Об этом пишет издание Türkiye со ссылкой на информированные источники.

Шведские и финские дипломаты в понедельник, 23 мая, приедут в Турцию, чтобы обсудить причины возражений против вступления в Североатлантический альянс. Собеседники говорят, что их примет заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.

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Заминистра Седат Онал, по информации СМИ, придумал 5 пунктов "скандинавского досье"

Турецкие журналисты перечислили пять основных пунктов "скандинавского досье", по которым Анкара не намерена уступать:

  • выдача членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и FETO. Власти Турции считают эти организации террористическими;
  • признание сирийского крыла РПК террористической организацией;
  • прекращение поддержки FETO, которую власти Турцию считают одним из организаторов неудавшегося военного переворота 2016 года;
  • закрытие всех организаций, которые, по мнению Анкары, сотрудничают с террористами;
  • предоставление гарантий, а не обещаний.

Дипломатические источники заявляют, что уступок по этим пунктам Турция делать не намерена.

"Они (шведские и финские дипломаты) должны будут принять во внимание эти требования. Возможно, им придется приехать в Турцию несколько раз", – отметил один из собеседников.

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Турция требовала от Швеции и Финляндии снять ограничения на экспорт в страну оружия

Турецкий эксперт-международник Тогрул Исмаил подчеркнул, что Швеция и Финляндия должны изменить отношение к терроризму, чтобы убедить Турцию вступить в НАТО.

"Нужно воспользоваться и решить проблемы санкций против Турции в оборонной промышленности, проблему с закупками российских систем ПВО С-400, и повторное включение Турции в программу F-35 и закупку в США истребителей F-16", — сказал он.

Фокус ранее писал о требовании Турции от Швеции и Финляндии снять ограничения на экспорт в страну оружия. Запрет был введен после вторжения Турции в Сирию в 2019 году.

Напомним, что 16 мая этого года президент Турции Реджеп Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. "Мы не можем сказать "да" тем, кто вводит санкции против Турции", – говорил он..

Турецкие СМИ ранее сообщали о возможном визите президента России Владимира Путина в Анкару на деловую встречу по приглашению Эрдогана.