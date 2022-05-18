Турция требует американские истребители F-35 в обмен на уступки НАТО, — Bloomberg

Анкара выдвинула свои условия в обмен на уступки по вопросу вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс. Среди прочего, Турция просит снять с нее санкции за закупку российской системы ПВО.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Турция выдвинула ряд своих требований в обмен на одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных турецких чиновников.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

В частности, Анкара требует снять с государства санкции за закупку российских систем ПВО С-400, а также снова включить Турцию в программу перспективных истребителей F-35, из которой ее исключили. Кроме этого, страна надеется закупить у США десятки истребителей F-16 и комплекты модернизации для уже существующего парка.

По словам официальных лиц, Турция хочет, чтобы Швеция и Финляндия сняли свои ограничения на экспорт в страну оружия. Этот запрет скандинавские государства наложили после турецкого вторжения в Сирию в 2019 году, когда Анкара пыталась оттеснить Отряды народной самообороны курдов от государственной границы. Несмотря на то, что торговля оружием между Швецией, Финляндией и Турцией незначительна и никаких крупных оборонных закупоку не предвидится, то Анкара в принципе не согласится на расширение военного союза со странами, которые блокируют сделки с оружием. Более того, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что ограничения на поставку вооружения противоречат духу Альянса.

По курдам Турция также выдвинула свои условия. Государство требует, что Швеция и Финляндия признали Рабочую партию Курдистана террористической организацией, а также подавить любую активность сторонников движения в своих странах.

Президент Финляндии Саули Ниинисте, в свою очередь, выразил оптимизм по поводу позиции Турции. По его словам, эти вопросы можно урегулировать посредством обсуждений, при этом он никак не прокомментировал конкретные требования Анкары.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган выступил против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По словам лидера страны, дипломатические делегации из северных государств Европы должны прибыть в Анкару для попытки переубедить турецкое руководство.

Фокус также писал, что Путин может посетить Турцию в ближайшие дни по приглашению Эрдогана.