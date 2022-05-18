Туреччина вимагає американських винищувачів F-35 в обмін на поступки НАТО, — Bloomberg

Анкара висунула свої умови в обмін на поступки щодо вступу Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу. Також Туреччина просить зняти з неї санкції за закупівлю російської системи ППО.

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Туреччина висунула низку своїх вимог в обмін на схвалення вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на неназваних високопоставлених турецьких чиновників.

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Зокрема, Анкара вимагає зняти з держави санкції за закупівлю російських систем ППО С-400, а також знову включити Туреччину до програм перспективних винищувачів F-35, з якої її виключили. Крім цього, країна сподівається закупити у США десятки винищувачів F-16 та комплекти модернізації для вже наявного парку.

За словами офіційних осіб, Туреччина хоче, щоб Швеція та Фінляндія зняли свої обмеження на експорт до країни зброї. Цю заборону скандинавські держави наклали після турецького вторгнення до Сирії у 2019 році, коли Анкара намагалася відтіснити Загони народної самооборони курдів від державного кордону. Попри те, що торгівля зброєю між Швецією, Фінляндією та Туреччиною незначна і жодних великих оборонних закупівель не передбачено, то Анкара в принципі не погодиться на розширення військового союзу з країнами, які блокують угоди зі зброєю. Щобільше, міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що обмеження на постачання озброєння суперечать духу Альянсу.

Щодо курдів Туреччина також висунула свої умови. Держава вимагає, що Швеція та Фінляндія визнали Робітничу партію Курдистану терористичною організацією, а також придушити будь-яку активність прихильників руху у своїх країнах.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе зі свого боку висловив оптимізм щодо позиції Туреччини. За його словами, ці питання можна врегулювати через обговорення, водночас він ніяк не прокоментував конкретні вимоги Анкари.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. За словами лідера країни, дипломатичні делегації з північних держав Європи мають прибути до Анкари для спроби переконати турецьке керівництво.

Фокус також писав, що Путін може відвідати Туреччину найближчими днями на запрошення Ердогана.