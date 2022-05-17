Путін може відвідати Туреччину найближчими днями на запрошення Ердогана — турецькі ЗМІ

За інформацією журналістів, 18 травня в Туреччину має прибути російська делегація, де планують обговорювати економічні питання, інвестиції в Туреччину та вихід турецьких компаній на ринок Росії.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час телефонної розмови запросив президента Росії Володимира Путіна на ділову зустріч до Анкари. У зв'язку з цим очікується візит глави Кремля до турецької столиці найближчими днями. Про це повідомляє турецька щоденна газета Yeni Şafak, лояльна до Ердогана.

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"Під час переговорів буде реалізована інфраструктура бізнес-зустрічі високого рівня між Туреччиною та Росією. Президент Тайїп Ердоган запросив президента Росії Володимира Путіна, якому він зателефонував, до Туреччини на ділову зустріч на високому рівні. У зв'язку з цим очікується візит Путіна до Туреччини найближчими днями", — пишуть журналісти.

Проте прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що найближчими днями візит президента РФ до Анкари не готується, підготовка до зустрічі не ведеться.

У виданні пишуть, що 18 травня у Туреччину також має прибути російська делегація на чолі з віцепрем'єром РФ Олександром Новаком для зустрічі з турецькою стороною. На переговорах обговорюватимуть економічні питання, інвестиції в Туреччину та перебої з транспортуванням товарної продукції.

"Обсяг торгівлі між двома країнами, що становив минулого року 33 мільярди 25 мільйонів доларів, розпочав 2022 рік зі спаду через наслідки війни. Для вирішення транспортної проблеми та збільшення обсягу торгівлі між делегаціями будуть проведені оцінки", — зазначили ЗМІ.

Крім того, російсько-турецькі делегації обговорюватимуть вихід турецьких компаній на російський ринок. Це пов'язано з тим, що світові компанії залишають Росію після санкцій, а з травня РФ не зможе купувати жодних товарів з ЄС та Африки.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Володимир Путін не хоче зустрічатися з Володимиром Зеленським. За його словами, російський президент у спілкуванні зі світовими лідерами каже, що час для переговорів із президентом України після закінчення війни ще не настав.

Раніше, 13 травня радник Ердогана Ібрагім Калин розповів, що в Росії хочуть провести переговори не лише з Україною, а й з країнами Заходу. За його словами, у Кремлі бажають укласти велику угоду, тому за столом переговорів хочуть бачити й українських переговорників, і представників Заходу.