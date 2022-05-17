Путин может посетить Турцию в ближайшие дни по приглашению Эрдогана, — турецкие СМИ

По информации журналистов, 18 мая в Турцию должна прибыть российская делегация, где планируют обсуждать экономические вопросы, инвестиции в Турцию и выход турецких компаний на рынок России.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора пригласил президента России Владимира Путина на деловую встречу в Анкару. В связи с этим ожидается визит главы Кремля в турецкую столицу в ближайшие дни. Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Yeni Şafak, лояльная к Эрдогану.

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"В ходе переговоров будет реализована инфраструктура бизнес-встречи высокого уровня между Турцией и Россией. Президент Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина, которому он позвонил по телефону, в Турцию на деловую встречу на высоком уровне. В связи с этим ожидается визит Путина в Турцию в ближайшие дни", — пишут журналисты.

Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни визит президента РФ в Анкару не готовится, подготовка ко встрече не ведется.

В издании пишут, что 18 мая в Турцию также должна прибыть российская делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком для встречи с турецкой стороной. На переговорах будут обсуждать экономические вопросы, инвестиции в Турцию и перебои с транспортировкой товарной продукции.

"Объем торговли между двумя странами, составивший в прошлом году 33 миллиарда 25 миллионов долларов, начал 2022 год со спада из-за последствий войны. Для решения транспортной проблемы и увеличения объема торговли между делегациями будут проведены оценки", — отметили СМИ.

Кроме того, российско-турецкие делегации обсудят выход турецких компаний на российский рынок. Это связано с тем, что мировые компании покидают Россию после санкций, а с мая РФ не сможет покупать никакие товары из ЕС и Африки.

Напомним, замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским. По его словам, российский президент в общении с мировыми лидерами говорит, что время для переговоров с президентом Украины по окончанию войны еще не наступило.

Ранее, 13 мая советник Эрдогана Ибрагим Калин рассказал, что в России хотят провести переговоры не только с Украиной, но и со странами Запада. По его словам, в Кремле желают заключить большую сделку, поэтому за столом переговоров хотят видеть и украинских переговорщиков, и представителей Запада.