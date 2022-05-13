РФ хоче провести переговори не лише з Україною, а й із країнами Заходу, — радник Ердогана

За словами Ібрагіма Калина, під час переговорного процесу Кремль зацікавлений в укладанні великої угоди.

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Росія готова сідати за стіл переговорів не лише з Україною, а й із країнами Заходу. Про це в інтерв'ю виданню Türkiye заявив головний радник турецького президента Ібрагім Калин.

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За його словами, на сьогоднішній день сформувався стратегічний розрахунок, до якого включено Україну.

Радник Реджепа Ердогана в інтерв'ю журналістам заявив, що влада РФ хоче укласти велику угоду, тому за столом переговорів хоче бачити не лише українських переговорників, а й представників країн Заходу.

"Питання і в Україні, і не в Україні. Є глибший стратегічний розрахунок, до якого включена Україна. Неможливо покласти край бойовим діям і, нарешті, війні, не відновивши тут правильний баланс. Щоб створити умови переговорів, усі сторони, враховуючи Європу та США, повинні брати участь у конструктивному діалозі. Ми налагоджуємо дипломатичний зв'язок із нашими європейськими та американськими співрозмовниками", — наголосив Ібрагім Калин.

Радник турецького лідера не заперечує можливості проведення зустрічі між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Проте, як зазначає Калин, для прогресу сторони мають просунутися у переговорному процесі. Радник також нагадав, що Реджеп Ердоган, котрий неодноразово пропонував Стамбул для організації зустрічі, виступає виключно за дипломатичне врегулювання війни в Україні.

"Той факт, що ми можемо вести переговори і з Україною, і з Росією одночасно, вселяє впевненість в обидві сторони і зводить їх разом. Це також дає можливість зупинити війну, яка негативно впливає на весь світ. Наші західні союзники зосереджені на якнайшвидшому припиненні війни. Необхідно зрозуміти побоювання обох сторін і вислухати їхні вимоги, не ігноруючи їх. Ідея встановлення нового порядку за допомогою війни тактично і стратегічно неправильна. Ціна буде важкою для всіх. Ми бачили приклади цього в минулому. Ті, хто хоче продовжувати цю війну, можуть отримати деякі переваги в короткостроковій перспективі, але їм доведеться зазнати стратегічних втрат у середньостроковій і довгостроковій перспективі", — підсумував радник Ердогана в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше парамедик полку "Азов" записав звернення до президента Туреччини Реджепа Ердогана та закликав його врятувати людей на "Азовсталі". За словами медика, Анкара на особистому прикладі знає, що таке окупація і вбивство цивільних, і має брати участь у евакуації мирних жителів із зони бойових дій.

Також повідомлялося, що Реджеп Ердоган добивається проведення особистої зустрічі Зеленського та Путіна. Турецький лідер упевнений, що майбутнє Донбасу та припинення повномасштабної війни буде досягнуто у процесі переговорів саме в Туреччині.