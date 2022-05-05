Зупиніть жах: парамедик "Азова" закликав Ердогана врятувати людей у "Азовсталі" (відео)

Туреччина на прикладі особистої історії, за словами лікаря з позивним Хасан, знає про окупацію земель і вбивства людей. Ті, що ховаються в оточеному заводі, помирають від куль, голоду та нестачі антибіотиків.

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Парамедик полку "Азов" із позивним Хасан попросив президента Туреччини допомогти евакуювати військових і цивільних із маріупольського заводу "Азовсталь". Відеозвернення він опублікував у Telegram.

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Люди в оточеному заводі, за його словами, щодня помирають від куль і голоду. Поранені помирають в агонії від нестачі медикаментів і жахливих умов.

"Сьогодні не пам'ятаю, який день війни… У нас немає часу, і я не знаю, чи є в мене завтра. Я — кримський татарин, мусульманин. До вторгнення здобув медичну освіту. Зараз надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі", — повідомив фахівець.

Медик зізнається, що до повномасштабної війни України з РФ не бачив смерті та працював на швидкій допомозі.

"У 2022 році мені боляче дивитися, як люди помирають просто через нестачу антибіотиків, від гнійних ран. Нас постійно бомбардують із повітря, моря та землі. Зупиніть цей кошмар! Усього за 263 кілометри від вас через море знищують людей, які всього лише захищають свою землю, жінок і дітей. Ми ні на кого не нападали. Ви знаєте на прикладі своєї історії, як воно, коли твою землю хочуть забрати, а людей — убити", — заявив він.

Парамедик нагадав, що Туреччина й Україна завжди підтримували тісні взаємини. Туреччина, за його оцінкою, має велику вагу в політиці регіону.

ЗС РФ станом на вечір 5 травня продовжують штурмувати металургійний завод "Азовсталь", українські захисники тримають оборону. Радник голови ОП Олексій Арестович говорив, що ЗСУ вже вибили російських окупантів із "Азовсталі".

Раніше оголошений режим тиші на території заводу не дотримується, через це не вдалося евакуювати цивільних із заводу.

Радник голови МВС Антон Геращенко 4 травня говорив, ЗС РФ зайшли на "Азовсталь" через наведення зрадника.