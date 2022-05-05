"Жодного режиму тиші немає, орки прорвалися на територію "Азовсталі", — полк "Азов"
За словами заступника командира полку, активний штурм території заводу триває третій день, тому евакуацію цивільних зірвано.
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Російські війська не дотримуються раніше оголошеного режиму тиші, штурмуючи в Маріуполі завод "Азовсталь", де закріпилися українські захисники. Про це в коментарі "Громадському" заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина".
"Вже третій день триває активний штурм території заводу "Азовсталь". Орки прорвалися на територію заводу, тривають бойові дії. Жодного режиму тиші немає", — сказав він, зазначивши, що через це не відбувається евакуація цивільних осіб.
Водночас Паламар наголосив, що заява прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що українські бійці нібито тримають цивільних у заручниках, вимагаючи обміняти їх на їжу та ліки, — брехня.
Голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін також підтвердив "Громадському", що штурм триває. Росіяни використовують артилерію, авіацію та іншу техніку. За його словами, поранених дедалі більше, периметр скорочується.
Увечері, 4 травня, командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив про те, що на "Азовсталі" склалася вкрай складна ситуація, проте, попри це, гарнізон Маріуполя й надалі виконуватиме наказ тримати оборону.
Раніше міністр реінтеграції Ірина Верещук заявила про те, що Україна та Росія домовилися про режим тиші на 5-7 травня на території "Азовсталі", щоб евакуювати людей, які ховаються на підприємстві від бомбардувань.
"Цей час потрібен нашим військовим там, щоб дістати жінок і дітей з-під завалів та з підвалів, і передати їх на евакуацію. Росіяни мінують усі підходи до "Азовсталі", тому ще потрібен час на розмінування, щоб автобуси могли дістатися місця евакуації", — сказала Верещук.
Нагадаємо, радник голови МВС Антон Геращенко повідомив 4 травня, війська ЗС РФ проникли на "Азовсталь" завдяки інформації від зрадника. "Російські мерзотники знайшли зрадника з-поміж співробітників комбінату, якогось електрика, який показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора росіяни почали штурмувати ці тунелі, користуючись інформацією, яку отримали від зрадника", — заявив Геращенко.