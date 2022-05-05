"Жодного режиму тиші немає, орки прорвалися на територію "Азовсталі", — полк "Азов"

За словами заступника командира полку, активний штурм території заводу триває третій день, тому евакуацію цивільних зірвано.

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Російські війська не дотримуються раніше оголошеного режиму тиші, штурмуючи в Маріуполі завод "Азовсталь", де закріпилися українські захисники. Про це в коментарі "Громадському" заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина".

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"Вже третій день триває активний штурм території заводу "Азовсталь". Орки прорвалися на територію заводу, тривають бойові дії. Жодного режиму тиші немає", — сказав він, зазначивши, що через це не відбувається евакуація цивільних осіб.

Водночас Паламар наголосив, що заява прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова про те, що українські бійці нібито тримають цивільних у заручниках, вимагаючи обміняти їх на їжу та ліки, — брехня.

Голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін також підтвердив "Громадському", що штурм триває. Росіяни використовують артилерію, авіацію та іншу техніку. За його словами, поранених дедалі більше, периметр скорочується.

Увечері, 4 травня, командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявив про те, що на "Азовсталі" склалася вкрай складна ситуація, проте, попри це, гарнізон Маріуполя й надалі виконуватиме наказ тримати оборону.

Раніше міністр реінтеграції Ірина Верещук заявила про те, що Україна та Росія домовилися про режим тиші на 5-7 травня на території "Азовсталі", щоб евакуювати людей, які ховаються на підприємстві від бомбардувань.

"Цей час потрібен нашим військовим там, щоб дістати жінок і дітей з-під завалів та з підвалів, і передати їх на евакуацію. Росіяни мінують усі підходи до "Азовсталі", тому ще потрібен час на розмінування, щоб автобуси могли дістатися місця евакуації", — сказала Верещук.

Нагадаємо, радник голови МВС Антон Геращенко повідомив 4 травня, війська ЗС РФ проникли на "Азовсталь" завдяки інформації від зрадника. "Російські мерзотники знайшли зрадника з-поміж співробітників комбінату, якогось електрика, який показав тунелі, які під землею ведуть на територію заводу. І вчора росіяни почали штурмувати ці тунелі, користуючись інформацією, яку отримали від зрадника", — заявив Геращенко.