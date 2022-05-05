"Никакого режима тишины нет, орки прорвались на территорию "Азовстали", — полк "Азов"

По словам замкомандира полка, активный штурм территории завода продолжается третий день, поэтому эвакуация прячущихся там гражданских сорвана.

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Российские войска не соблюдают ранее объявленный режим тишины, штурмуя в Мариуполе завод "Азовсталь", где закрепились украинские защитники. Об этом в комментарии "Громадському" заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь "Калина".

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"Уже третий день идет активный штурм территории завода "Азовсталь". Орки прорвались на территорию завода, ведутся боевые действия. Никакого режима тишины нет", — сказал он, отметив, что из-за этого не происходит эвакуация гражданских лиц.

При этом Паламар подчеркнул, что заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что украинские бойцы якобы держат гражданских в заложниках, требуя обменять их на еду и лекарства, — ложь.

Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин также подтвердил "Громадському", что штурм продолжается. Россияне используют артиллерию, авиацию и другую технику. По его словам, раненых становится все больше, периметр сокращается.

Вечером 4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко выступил с заявлением о том, что на "Азовстали" сложилась крайне сложная ситуация, однако, несмотря на это, гарнизон Мариуполя будет и дальше выполнять приказ держать оборону.

Ранее министр реинтеграции Ирина Верещук заявила о том, что Украина и Россия договорились о режиме тишины на 5-7 мая на территории "Азовстали", чтобы эвакуировать людей, прячущихся на предприятии от бомбежек.

"Это время нужно нашим военным там, чтобы достать женщин и детей из-под завалов и из подвалов, и передать их на эвакуацию. Россияне минируют все подходы к "Азовстали", поэтому еще нужно время на разминирование, чтобы автобусы могли добраться до места эвакуации", — сказала Верещук.

Напомним, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил 4 мая, войска ВС РФ проникли на "Азовсталь" благодаря информации от предателя. "Российские подонки нашли предателя из числа сотрудников комбината, какого-то электрика, который показал тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя", — заявил Геращенко.