"Никакого режима тишины нет, орки прорвались на территорию "Азовстали", — полк "Азов"
По словам замкомандира полка, активный штурм территории завода продолжается третий день, поэтому эвакуация прячущихся там гражданских сорвана.
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Российские войска не соблюдают ранее объявленный режим тишины, штурмуя в Мариуполе завод "Азовсталь", где закрепились украинские защитники. Об этом в комментарии "Громадському" заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь "Калина".
"Уже третий день идет активный штурм территории завода "Азовсталь". Орки прорвались на территорию завода, ведутся боевые действия. Никакого режима тишины нет", — сказал он, отметив, что из-за этого не происходит эвакуация гражданских лиц.
При этом Паламар подчеркнул, что заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что украинские бойцы якобы держат гражданских в заложниках, требуя обменять их на еду и лекарства, — ложь.
Глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин также подтвердил "Громадському", что штурм продолжается. Россияне используют артиллерию, авиацию и другую технику. По его словам, раненых становится все больше, периметр сокращается.
Вечером 4 мая командир полка "Азов" Денис Прокопенко выступил с заявлением о том, что на "Азовстали" сложилась крайне сложная ситуация, однако, несмотря на это, гарнизон Мариуполя будет и дальше выполнять приказ держать оборону.
Ранее министр реинтеграции Ирина Верещук заявила о том, что Украина и Россия договорились о режиме тишины на 5-7 мая на территории "Азовстали", чтобы эвакуировать людей, прячущихся на предприятии от бомбежек.
"Это время нужно нашим военным там, чтобы достать женщин и детей из-под завалов и из подвалов, и передать их на эвакуацию. Россияне минируют все подходы к "Азовстали", поэтому еще нужно время на разминирование, чтобы автобусы могли добраться до места эвакуации", — сказала Верещук.
Напомним, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил 4 мая, войска ВС РФ проникли на "Азовсталь" благодаря информации от предателя. "Российские подонки нашли предателя из числа сотрудников комбината, какого-то электрика, который показал тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя", — заявил Геращенко.