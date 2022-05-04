Войска ВС РФ проникли на "Азовсталь" благодаря информации от предателя, — Геращенко (видео)

По словам советника главы МВД, информацию о подземных коммуникациях "Азовстали" предоставил работник комбината.

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Советник главы МВД Антон Геращенко рассказал, каким образом российские войска попали на территорию завода "Азовсталь". По его словам, некий сотрудник завода указал на подземные тоннели, ведущие на территорию "Азовстали".

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Геращенко отметил приезд в Мариуполь российского пропагандиста Владимира Соловьева, который приехал именно потому, что надеялся подготовить материал о падении обороны "Азовстали". Это стало возможным после того, как оккупанты проникли на территорию металлургического комбината, благодаря информации, полученной от предателя.

"Российские подонки нашли предателя из числа сотрудников комбината, какого-то электрика, который показал тоннели, которые под землей ведут на территорию завода. И вчера россияне начали штурмовать эти тоннели, пользуясь информацией, которую получили от предателя", — заявил Геращенко.

Советник не уточнил о ком конкретно идет речь, однако 24 апреля в российских СМИ появилась публикация о неком бывшем начальнике смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах "Азовстали" по имени Александр Чуприн. На опубликованном видео он рассказывает о пешеходном подземном тоннеле, который проходит под цехом завода и имеет мощные железобетонные конструкции.

Отметим, что в зарубежных СМИ также публиковали схемы подземных коммуникаций завода "Азовсталь". 15 апреля британская Daily Mail писала об украинских защитниках Мариуполя, которые героически оказывают сопротивление российским оккупантам. В статье, в том числе, говорилось о том, что бойцы ВСУ разместились глубоко под металлургическим комбинатом "Азовсталь" в подземных бункерах.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил прорыв российских войск на территорию комбината "Азовсталь", где уже идут ожесточенные бои.

Перед этим командир полка "Азов" Святослав Паламар 3 мая сообщил, что оккупанты начали штурм "Азовстали". Он заявил, что полк ожидает от президента Украины Владимира Зеленского "резких действий, поскольку ситуация очень сложная".