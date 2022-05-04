Арахамия подтвердил прорыв российских войск на "Азовсталь" (видео)

По словам нардепа, была восстановлена потерянная связь с украинскими защитниками, которые ведут бой с оккупантами уже на территории завода.

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Украинские власти установили связь с защитниками Мариуполя, которые сейчас ведут ожесточенные бои с российскими войсками на территории завода "Азовсталь". Как сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии "Радио Свобода", оккупанты уже прорвались на территорию мариупольской крепости.

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Сегодня, 4 мая, в эфире национального телемарафона мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что на территории "Азовстали" начались бои, после чего связь с украинскими защитниками пропала. Однако по данным Арахамии, несмотря на боевые действия, связь с украинскими бойцами уже восстановлена.

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже пребывают", – отметил Арахамия со ссылкой на слова командира полка "Азов".

Других подробностей народный депутат не сообщил.

Также в Генштабе ВСУ около 18:00 отметили, что российские войска продолжают блокировать территорию "Азовстали" и с помощью авиации, возобновили штурм мариупольской крепости.

"В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Успехов нет", — заявили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что вчера, 3 мая, российские оккупанты начали штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе, который находится под контролем украинских военных. Согласно информации, предоставленной начальником полиции Мариуполя Михаилом Вершининым, противник начал прорываться на территорию завода в нескольких местах.

30 апреля с территории мариупольского завода "Азовсталь" удалось эвакуировать 20 мирных жителей. Среди них женщины и дети, которых достали из-под завалов в результате бомбардировки завода.