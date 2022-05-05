ЗС РФ продовжують штурмувати "Азовсталь", — полк "Азов" (відео)

Для масованих обстрілів українських захисників ворог використовує авіацію, артилерію та піхоту.

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Російські війська продовжують штурмувати останній оплот українських бійців у Маріуполі — металургійний завод "Азовсталь". Про це повідомляється в telegram-каналі окремого загону спеціального призначення "Азов".

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Українські захисники тримають оборону під масованим вогнем супротивника.

На прикріпленому відео видно чорні клуби диму, що застилають територію комбінату.

Як уточнюється в повідомленні, для атаки війська РФ використовують авіацію, артилерію та піхоту.

Вчора стало відомо, що ЗС РФ прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі. На території підприємства почалися важкі бої, а зв'язок із бійцями перервався.

Згодом цю інформацію підтвердив мер Маріуполя Вадим Бойченко. За його словами, у сховищах заводу досі перебувають сотні людей, зокрема понад 30 дітей.

Сьогодні заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар спростував слова радника голови ОП Олексія Арестовича про нібито витіснення ЗС РФ із "Азовсталі".