ЗС РФ прорвалися на завод "Азовсталь" у Маріуполі, — УП

За інформацією журналістів, зв'язку з українськими бійцями зараз немає, а на території підприємства тривають тяжкі бої.

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Російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь" у Маріуполі, який контролюють українські військові. У середу, 4 травня, їм вдалося прорватися на територію металургійного підприємства в обложеному місті. Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на джерела.

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У підземеллях "Азовсталі" залишаються збройні сили України та мирні жителі, які ховаються від окупантів. Росіянам вдалося прорватися на територію заводу після низки бомбардувань.

За інформацією журналістів, зараз на заводі точаться важкі бої, а зв'язку з українськими бійцями немає.

Нагадаємо, 3 травня російські війська розпочали штурм "Азовсталі" у Маріуполі. До цього вони всю ніч завдавали ударів по заводу бомбами, внаслідок чого загинули дві жінки. У Міноборони РФ заявляли, що бійці "Азова" нібито скористалися режимом тиші для евакуації цивільних із території та вийшли на вогневі позиції.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, що по території підприємства працювала корабельна та ствольна артилерія, скидалися потужні бомби. А ЗС РФ штурмували завод за допомогою танків і бронетехніки, великої кількості піхоти та намагалися висадити десант на катерах.

4 травня в українській розвідці розповіли, що окупанти планують провести парад 9 травня у Маріуполі. До приазовського міста прибув перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кирієнко, він відповідатиме за "урочисту частину".