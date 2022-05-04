ВС РФ прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе, — УП

По информации журналистов, связи с украинскими бойцами сейчас нет, а на территории предприятия идут тяжелые бои.

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Российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь" в Мариуполе, который контролируют украинские военные. В среду, 4 мая им удалось прорваться на территорию металлургического предприятия в осажденном городе. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

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В подземельях "Азовстали" остаются вооруженные силы Украины и мирные жители, которые прячутся от оккупантов. Россиянам удалось прорватся на территорию завода после череды бомбежек.

По информации журналистов, сейчас на заводе идут тяжелые бои, а связи с украинскими бойцами нет.

Напомним, 3 мая российские войска начали штурм "Азовстали" в Мариуполе. До этого они целую ночью наносили удары по заводу бомбами, в результате чего погибли две женщины. В Минобороны РФ заявляли, что бойцы "Азова" якобы воспользовались режимом тишины для эвакуации гражданских с территории и вышли на огневые позиции.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, что по территории предприятия работала корабельная и ствольная артиллерия, сбрасывались мощные бомбы. А ВС РФ штурмовали завод с помощью танков и бронетехники, большого количества пехоты и пытались высадить десант на катерах.

4 мая в украинской разведке рассказали, что оккупанты планируют провести парад 9 мая в Мариуполе. В приазовский город прибыл первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко, он будет отвечать за "торжественную часть".