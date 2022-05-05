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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ продолжают штурмовать "Азовсталь", — полк "Азов" (видео)

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Фото: ТАСС | Завод "Азовсталь"

Для массированных обстрелов украинских защитников враг использует авиацию, артиллерию и пехоту.

Российские войска продолжают штурмовать последний оплот украинских бойцов в Мариуполе — металлургический завод "Азовсталь". Об этом сообщается в telegram-канале отдельного отряда специального назначения "Азов".

Украинские защитники держат оборону под массированным огнем противника.

На прикрепленном видео видны черные клубы дыма, застилающие территорию комбината.

Как уточняется в сообщении, для атаки войска РФ используют авиацию, артиллерию и пехоту.

Вчера стало известно, что ВС РФ прорвались на завод "Азовсталь" в Мариуполе. На территории предприятия начались тяжелые бои, а связь с бойцами прервалась.

Позже эту информацию подтвердил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. По его словам, в убежищах завода до сих пор находятся сотни человек, в том числе более 30 детей.

Сегодня заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар опроверг слова советника главы ОП Алексея Арестовича о якобы вытеснении ВС РФ с "Азовстали".