"Никто никого не выбил": в "Азове" опровергли слухи о вытеснении ВС РФ с "Азовстали"

В комментарии журналистам заместитель командира полка Святослав Паламар опроверг слова советника главы ОП Алексея Арестовича и добавил, что сейчас на заводе идут тяжелые бои.

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Заместитель командира полка "Азов", держащего оборону мариупольского гарнизона на территории завода "Азовсталь", рассказал о ситуации на объекте. Об этом сообщает телеканал "24".

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Паламар отметил, что заявления о том, что российские оккупанты выбиты с территории завода, были преждевременными.

"Никто никого не выбил, они (россияне – прим.) на заводе. Идут тяжелые бои", — коротко описал ситуацию Святослав Паламар, известный также, как позывной "Калина".

3 мая заместитель командира полка "Азов" рассказал о том, что россияне перешли ко штурму завода "Азовсталь". Тогда Паламар сообщил, что оккупанты РФ штурмуют предприятие с помощью бронетехники, танков и большого количества пехоты. Также оккупанты пытаются высадить десант на катерах. Украинские военные продолжают держать оборону на объекте, где находятся несколько сотен гражданских лиц.

Напомним, что сегодня советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные выбили российских оккупантов с территории завода "Азовсталь". Бои в районе мариупольского завода "Азовсталь" продолжаются. Украинские военные сдерживают силы российских оккупантов, превосходящие по численности.

Также Фокус сообщал, что войска ВС РФ проникли на "Азовсталь" благодаря информации от предателя. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По версии чиновника, некий сотрудник завода указал на подземные тоннели, ведущие на территорию "Азовстали". 24 апреля в российских СМИ сообщалось о неком бывшем начальнике смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах "Азовстали" по имени Александр Чуприн.