Штурм "Азовстали": ВСУ выбили военных РФ с территории завода, – Арестович

Бои в районе мариупольского завода "Азовсталь" продолжаются. Украинские военные сдерживают силы российских оккупантов, превосходящие по численности.

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Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов с территории завода "Азовсталь". Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире единого телемарафона.

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"Вчера вошли российские войска на территорию "Азовстали", но были выбиты нашими защитниками. Что происходит сейчас – обобщаем информацию. Потому что ее очень много, она противоречива, много эмоций вокруг. Мы не можем себе позволить давать непроверенную информацию", — отметил он.

По словам Арестовича, бои в районе завода продолжаются, ВСУ сдерживают силы ВС РФ, которые превосходят по численности.

Штурм "Азовстали" — как идут боевые действия

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь "Калина" заявил, что по состоянию на 5 мая активный штурм "Азовстали" идет третий день. ВС РФ, по его словам, абсолютно не придерживаются режима тишины, поэтому эвакуировать гражданских невозможно.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко говорил о крайне сложной ситуации на "Азовстали", но защитники Мариуполя продолжат держать оборону.

Военные РФ могли проникнуть на "Азовсталь" из-за предателя, который предоставил им информацию, сообщал советник главы МВД Антон Геращенко. Предателем, по его даннім, был из числа сотрудников комбината. "Какого-то электрика, который показал тоннели под землей, ведущие на территорию завода. Россияне начали штурмовать эти тоннели", — сказал Геращенко.

Спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs на территории "Азовстали", показывают масштабы бомбардировок – черный дым, разрушенные авиаударами крыши и поврежденные здания.

Оккупанты, по сведениям советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, обстреливают и штурмуют завод беспрерывно, в том числе ночью. Огонь корректируется дронами с ночным видением.