Штурм "Азовстали". На спутниковых снимках завода видны районы интенсивных боев

По словам советника мэра города, обстрелы продолжаются даже ночью с корректировкой огня с дронов. Боевые действия идут уже за забором завода.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что на территории завода обстрелы и штурм продолжаются беспрерывно. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Даже ночью с корректировкой огня с дронов. Местами боевые действия уже за забором завода, — объяснил он. — Часть Левобережного района от парка Радуги вновь закрыта для жителей. Однако в этот раз срочно эвакуироваться они были вынуждены без предупреждения".

Андрющенко объяснил, что последние 11 квадратных километров свободы в Мариуполе превратились в ад.

Спутниковые снимки "Азовстали"

[ + – ] Штурм "Азовстали" Фото: Planet Labs Inc. [ + – ] Штурм "Азовстали" [ + – ] Штурм "Азовстали"

Спутниковые снимки территории мариупольского завода свидетельствуют об интенсивных бомбардировках.

По состоянию на 7 утра 5 мая, боевые действия на "Азовстали" возобновились. Снимки компании Planet Labs свидетельствуют о масштабных разрушениях. Над территорией виден дым и разрушения крыш от авиаударов, заметны существенные повреждения, здания на территории "Азовстали" разрушены практически полностью.

Ранее Фокус сообщал, что, по словам командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко, защитники Мариуполя продолжают защищать территорию от врага. Бои на территории "Азовстали" продолжаются уже второй день.