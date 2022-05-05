Штурм "Азовсталі". На супутникових знімках заводу видно райони інтенсивних боїв

За словами радника мера міста, обстріл триває навіть уночі з коригуванням вогню з дронів. Бойові дії точаться уже за парканом заводу.

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Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на території заводу обстріли та штурм продовжуються безперервно. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Навіть уночі з коригуванням вогню з дронів. Місцями бойові дії вже за парканом заводу, — пояснив він. — Частина Лівобережного району від парку Веселка знову закрита для мешканців. Проте цього разу терміново евакуюватися вони були змушені без попередження".

Андрющенко пояснив, що останні 11 квадратних кілометрів волі у Маріуполі перетворилися на пекло.

Супутникові знімки "Азовсталі"

[ + – ] Штурм "Азовсталі" Фото: Planet Labs Inc. [ + – ] Штурм "Азовсталі" [ + – ] Штурм "Азовсталі"

Супутникові знімки території маріупольського заводу свідчать про інтенсивні бомбардування.

Станом на 7 ранку 5 травня бойові дії на "Азовсталі" відновилися. Знімки компанії Planet Labs свідчать про масштабні руйнування. Над територією видно дим і руйнування дахів від авіаударів, помітні суттєві пошкодження, будинки на території "Азовсталі" зруйновані практично повністю.

Раніше Фокус повідомляв, що за словами командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка, захисники Маріуполя продовжують захищати територію від ворога. Бої на території "Азовсталі" продовжуються вже другий день.