"Йдуть кровопролитні бої": командир полку "Азов" розповів про ситуацію на "Азовсталі" (відео)

За словами Дениса Прокопенка, захисники Маріуполя продовжують протистояти ворогові. При цьому бої на території заводу "Азовсталь" точаться вже другий день.

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Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко розповів про стан справ на заводі "Азовсталь", де українські військові продовжують протистояти російській армії.

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За словами Прокопенка, бої перейшли на територію заводу та набули статусу "кровопролитних".

"Маріупольський гарнізон вже 70-й день віч-на-віч протистоїть переважаючим силам ворога. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі "Азовсталь". Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу. Ідуть важкі, кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які докладають нелюдські зусилля, щоб стримати натиск ворога. Я вдячний усьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполя. Наші солдати цього варті".

[ + – ] Командир полку "Азов" Денис Прокопенко про бої на заводі "Азовсталь"

Нагадаємо, раніше про важкі бої на території заводу "Азовсталь" повідомив маріупольський міський голова Вадим Бойченко. За словами мера Маріуполя, російські війська обстрілюють металургійний комбінат "танками, авіацією та кораблями".

Прорив російських військ на територію заводу підтвердив і голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія. За словами нардепа, було відновлено втрачений зв'язок із українськими захисниками, які ведуть бій з окупантами вже на території заводу, але інших подробиць Арахамія не повідомив. Також у Генштабі ЗСУ близько 18:00 зазначили, що російські війська продовжують блокувати територію "Азовсталі" і за допомогою авіації, відновили штурм маріупольської фортеці.