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Военный Фокус Российско-украинская война

"Идут кровопролитные бои": командир полка "Азов" рассказал о ситуации на "Азовстали" (видео)

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Денис Пономаренко, Пономаренко Азов, завод Азовсталь
Фото: Скриншот | Командир полка "Азов" Денис Прокопенко рассказал о ситуации на заводе "Азовсталь"

По словам Дениса Прокопенко, защитники Мариуполя продолжают противостоять врагу. При этом бои на территории завода "Азовсталь" идут уже второй день.

Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко рассказал о положении дел на заводе "Азовсталь", где украинские военные продолжают противостоять российской армии.

По словам Прокопенко, бои перешли на территорию завода и приобрели статус "кровопролитных".

"Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам врага. С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе "Азовсталь". Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прилагают нечеловеческие усилия, чтобы сдержать натиск врага. Я благодарен всему миру за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполя. Наши солдаты этого достойны. Ситуация крайне сложная, но несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ "держать оборону", — заявил Денис Прокопенко.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко о боях на заводе "Азовсталь"

Напомним, ранее о тяжелых боях на территории завода "Азовсталь" сообщил мариупольский городской голова Вадим Бойченко. По словам мэра Мариуполя, российские войска обстреливают металлургический комбинат "танками, авиацией и кораблями".

Прорыв российских войск на территорию завода подтвердил и глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. По словам нардепа, была восстановлена потерянная связь с украинскими защитниками, которые ведут бой с оккупантами уже на территории завода, но других подробностей Арахамия не сообщил. Также в Генштабе ВСУ около 18:00 отметили, что российские войска продолжают блокировать территорию "Азовстали" и с помощью авиации, возобновили штурм мариупольской крепости.