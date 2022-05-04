"Идут кровопролитные бои": командир полка "Азов" рассказал о ситуации на "Азовстали" (видео)

По словам Дениса Прокопенко, защитники Мариуполя продолжают противостоять врагу. При этом бои на территории завода "Азовсталь" идут уже второй день.

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Командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко рассказал о положении дел на заводе "Азовсталь", где украинские военные продолжают противостоять российской армии.

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По словам Прокопенко, бои перешли на территорию завода и приобрели статус "кровопролитных".

"Мариупольский гарнизон уже 70-й день один на один противостоит превосходящим силам врага. С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе "Азовсталь". Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои. Я горжусь своими солдатами, которые прилагают нечеловеческие усилия, чтобы сдержать натиск врага. Я благодарен всему миру за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполя. Наши солдаты этого достойны. Ситуация крайне сложная, но несмотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ "держать оборону", — заявил Денис Прокопенко.

[ + – ] Командир полка "Азов" Денис Прокопенко о боях на заводе "Азовсталь"

Напомним, ранее о тяжелых боях на территории завода "Азовсталь" сообщил мариупольский городской голова Вадим Бойченко. По словам мэра Мариуполя, российские войска обстреливают металлургический комбинат "танками, авиацией и кораблями".

Прорыв российских войск на территорию завода подтвердил и глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. По словам нардепа, была восстановлена потерянная связь с украинскими защитниками, которые ведут бой с оккупантами уже на территории завода, но других подробностей Арахамия не сообщил. Также в Генштабе ВСУ около 18:00 отметили, что российские войска продолжают блокировать территорию "Азовстали" и с помощью авиации, возобновили штурм мариупольской крепости.