Штурм "Азовсталі": ЗСУ вибили військових РФ із території заводу, – Арестович

Бої в районі маріупольського заводу "Азовсталь" тривають. Українські військові стримують сили російських окупантів, які переважають числом.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Збройні Сили України вибили російських окупантів із території заводу "Азовсталь". На цьому наголосив радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович в ефірі єдиного телемарафону.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Вчора ввійшли російські війська на територію "Азовсталі", але їх вибили наші захисники. Що відбувається зараз — узагальнюємо інформацію. Тому що її дуже багато, вона суперечлива, багато емоцій довкола. Ми не можемо собі дозволити давати неперевірену інформацію", — зазначив він.

За словами Арестовича, бої в районі заводу тривають, ЗСУ стримують сили ЗС РФ, які перевищують числом.

Штурм "Азовсталі" — як ідуть бойові дії

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина" заявив, що станом на 5 травня активний штурм "Азовсталі" триває третій день. ЗС РФ, за його словами, абсолютно не дотримуються режиму тиші, тому евакуювати цивільних неможливо.

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко говорив про надзвичайно складну ситуацію на "Азовсталі", але захисники Маріуполя продовжать тримати оборону.

Військові РФ могли проникнути на "Азовсталь" через зрадника, який надав їм інформацію, повідомляв радник голови МВС Антон Геращенко. Зрадником, за його даними, був один зі співробітників комбінату. "Якийсь електрик, який показав тунелі під землею, що ведуть на територію заводу. Росіяни почали штурмувати ці тунелі", — сказав Геращенко.

Супутникові знімки, зроблені компанією Planet Labs на території "Азовсталі", показують масштаби бомбардувань — чорний дим, зруйновані авіаударами дахи та пошкоджені будівлі.

Окупанти, за даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, обстрілюють і штурмують завод безперервно, зокрема вночі. Вогонь коригують дронами із нічним баченням.