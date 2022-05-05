Останні 11 кв. кілометрів свободи: ЗС РФ не припиняють штурмувати Азовсталь (відео)

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко заявляв, що бої на території комбінату тривають уже два дні.

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Російські війська продовжують безперервно штурмувати "Азовсталь". Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, війська РФ обстрілюють та штурмують комбінат без перерв і навіть уночі. Коригують вогонь дронами із нічним баченням.

"Місцями бойові дії вже за парканом заводу. Частина Лівобережного району від парку Веселка знову закрита для мешканців, але цього разу терміново евакуюватися їм довелося без попередження", — пише Андрющенко.

Він також додав, що останні 11 квадратних кілометрів свободи в Маріуполі перетворені на пекло.

Також у мережі опублікували відео із території заводу з українськими військовими. Це дозволило російським OSINT-експертам встановити точну позицію захисників, що поставило під загрозу їхнє життя.

За даними Генштабу ЗСУ, основні зусилля ЗС РФ кинули на спроби знищити захисників Маріуполя в "Азовсталі". Наступ проводиться за допомогою авіації.

Нагадаємо, супутникові знімки показали основні райони, де точаться інтенсивні бої в Азовсталі. Раніше командир полку "Азов" заявив, що бої на території заводу тривають уже 2 дні. Боєзіткнення тяжкі й кровопролитні, але захисники продовжують тримати оборону.