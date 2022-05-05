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Военный Фокус Российско-украинская война

Последние 11 кв. километров свободы: ВС РФ не прекращают штурмовать Азовсталь (видео)

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штурм азовстали
Фото: РИА Новости | Войска РФ корректируют артиллерию с дронов

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявлял, что бои на территории комбината ведутся уже два дня.

Российские войска продолжают беспрерывно штурмовать "Азовсталь". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, войска РФ обстреливают и штурмуют комбинат без перерывов и даже ночью. Корректируют огонь дронами с ночным видением.

"Местами боевые действия уже за забором завода. Часть Левобережного района от парка Веселка опять закрыта для жителей, но на этот раз срочно эвакуироваться им пришлось без предупреждения", — пишет Андрющенко.

Он также добавил, что последние 11 квадратных километров свободы в Мариуполе превращены на ад.

Также в сети опубликовали видео с территории завода с украинскими военными. Это позволило российским OSINT-экспертам установить точную позицию защитников, что поставило под угрозу их жизни.

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия ВС РФ бросили на попытки уничтожить защитников Мариуполя в "Азовстали". Наступление проводится с поддержкой авиации.

Напомним, спутниковые снимки показали основные районы, где ведутся интенсивные бои в Азовстали. Ранее командир полка "Азов" заявил, что бои на территории завода длятся уже 2 дня. Боестолконвения тяжелые и кровопролитные, но защитники продолжают держать оборону.