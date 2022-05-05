Последние 11 кв. километров свободы: ВС РФ не прекращают штурмовать Азовсталь (видео)

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявлял, что бои на территории комбината ведутся уже два дня.

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Российские войска продолжают беспрерывно штурмовать "Азовсталь". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, войска РФ обстреливают и штурмуют комбинат без перерывов и даже ночью. Корректируют огонь дронами с ночным видением.

"Местами боевые действия уже за забором завода. Часть Левобережного района от парка Веселка опять закрыта для жителей, но на этот раз срочно эвакуироваться им пришлось без предупреждения", — пишет Андрющенко.

Он также добавил, что последние 11 квадратных километров свободы в Мариуполе превращены на ад.

Также в сети опубликовали видео с территории завода с украинскими военными. Это позволило российским OSINT-экспертам установить точную позицию защитников, что поставило под угрозу их жизни.

По данным Генштаба ВСУ, основные усилия ВС РФ бросили на попытки уничтожить защитников Мариуполя в "Азовстали". Наступление проводится с поддержкой авиации.

Напомним, спутниковые снимки показали основные районы, где ведутся интенсивные бои в Азовстали. Ранее командир полка "Азов" заявил, что бои на территории завода длятся уже 2 дня. Боестолконвения тяжелые и кровопролитные, но защитники продолжают держать оборону.