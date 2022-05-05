"Ніхто нікого не вибив": в "Азові" спростували чутки про витіснення ЗС РФ із "Азовсталі"

У коментарі журналістам заступник командира полку Святослав Паламар спростував слова радника голови ОП Олексія Арестовича та додав, що зараз на заводі тривають важкі бої.

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Заступник командира полку "Азов", який тримає оборону маріупольського гарнізону на території заводу "Азовсталь", розповів про ситуацію на об'єкті. Про це повідомляє телеканал "24".

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Паламар зазначив, що заяви про те, що російські окупанти вибиті з території заводу, передчасні.

"Ніхто нікого не вибив, вони (росіяни — прим.) на заводі. Ідуть важкі бої", — коротко описав ситуацію Святослав Паламар, відомий також як позивний "Калина".

3 травня заступник командира полку "Азов" розповів про те, що росіяни перейшли до штурму заводу "Азовсталь". Тоді Паламар повідомив, що окупанти РФ штурмують підприємство за допомогою бронетехніки, танків та великої кількості піхоти. Також окупанти намагаються висадити десант на катерах. Українські військові продовжують тримати оборону на об'єкті, де є кілька сотень цивільних осіб.

Нагадаємо, що сьогодні радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович заявив, що українські військові вибили російських окупантів із території заводу "Азовсталь". Бої в районі маріупольського заводу "Азовсталь" тривають. Українські військові стримують сили російських окупантів, які переважають числом.

Також Фокус повідомляв, що війська ЗС РФ проникли на "Азовсталь" завдяки інформації від зрадника. На цьому наголосив радник голови МВС України Антон Геращенко. За версією чиновника якийсь співробітник заводу вказав на підземні тунелі, що ведуть на територію "Азовсталі". 24 квітня в російських ЗМІ повідомлялося про якогось колишнього начальника зміни з обладнання в конверторному та товстолистовому цехах "Азовсталі" на ім'я Олександр Чупрін.