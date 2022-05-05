Остановите ужас: парамедик "Азова" призвал Эрдогана спасти людей в "Азовстали" (видео)

Турция на примере личной истории, по словам врача с позывным Хасан, знает об оккупации земель и убийствах людей. Прячущиеся в осажденном заводе умирают от пуль, голода и недостатка антибиотиков.

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Парамедик полка "Азов" с позывным Хасан попросил президента Турции помочь эвакуировать военных и гражданских с мариупольского завода "Азовсталь". Видеообращение он опубликовал в Telegram.

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Люди в осажденном заводе, по его словам, каждый день умирают от пуль и голода. Раненые умирают в агонии от недостатка медикаментов и ужасных условий.

"Сегодня не помню, какой день войны… У нас нет времени и я не знаю, есть ли у меня завтра. Я – крымский татарин, мусульманин. До вторжения получил медицинское образование. Сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на "Азовстали", – сообщил специалист.

Медик признается, что до полномасштабной войны Украины с РФ не видел смерти и работал на скорой помощи.

"В 2022 году, мне больно смотреть, как люди умирают просто из-за недостатка антибиотиков, от гнойных ран. Нас постоянно бомбят из воздуха, моря и земли. Остановите этот кошмар! Всего в 263 километрах от вас через море уничтожают людей, которые всего лишь защищают свою землю, женщин и детей. Мы ни на кого не нападали. Вы знаете на примере своей истории, как оно, когда твою землю хотят забрать, а людей – убить", — заявил он.

Парамедик напомнил, что Турция и Украина всегда поддерживали тесные отношения. Турция, по его оценке, имеет большой вес в политике региона.

ВС РФ по состоянию на вечер 5 мая продолжают штурмовать металлургический завод "Азовсталь", украинские защитники держат оборону. Советник главы ОП Алексей Арестович говорил, что ВСУ уже выбили российских оккупантов из "Азовстали".

Ранее объявленный режим тишины на территории завода не соблюдается, из-за этого не получилось эвакуировать гражданских с завода.

Советник главы МВД Антон Геращенко 4 мая говорил, ВС РФ зашли на "Азовсталь" из-за наводки предателя.