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Видайте терористів: Туреччина вигадала 5 нових умов вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

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Фото: Defense Express | Туреччина хоче розв'язати проблему із закупівлями російських систем ППО С-400

Анкара підготувала двом кандидатам до Альянсу "скандинавське досьє". Головною метою турецької влади, за даними ЗМІ, є видача членів Робітничої партії Курдистану та FETO.

Туреччина зніме вето на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, якщо дві країни виконають п'ять вимог із так званого "скандинавського досьє", яке підготувала Анкара. Про це пише видання Türkiye із посиланням на поінформовані джерела.

Шведські та фінські дипломати в понеділок, 23 травня, приїдуть до Туреччини, щоб обговорити причини заперечень проти вступу до Північноатлантичного альянсу. Співрозмовники кажуть, що їх прийме заступник міністра закордонних справ Туреччини Седат Онал.

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Заміністра Седат Онал, за інформацією ЗМІ, вигадав 5 пунктів "скандинавського досьє"

Турецькі журналісти перерахували п'ять основних пунктів "скандинавського досьє", за якими Анкара не має на меті поступатися:

  • видача членів Робітничої партії Курдистану (РПК) та FETO. Влада Туреччини вважає ці організації терористичними;
  • визнання сирійського крила РПК терористичною організацією;
  • припинення підтримки FETO, яку влада Туреччини вважає одним з організаторів невдалого військового перевороту 2016 року;
  • закриття всіх організацій, які, на думку Анкари, співпрацюють із терористами;
  • надання гарантій, а не обіцянок.

Дипломатичні джерела заявляють, що поступок щодо цих пунктів Туреччина робити не має на меті.

"Вони (шведські та фінські дипломати) повинні будуть взяти до уваги ці вимоги. Можливо, їм доведеться приїхати до Туреччини кілька разів", — зазначив один зі співрозмовників.

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Туреччина вимагала від Швеції та Фінляндії зняти обмеження на експорт у країну зброї

Турецький експерт-міжнародник Тогрул Ісмаїл наголосив, що Швеція та Фінляндія мають змінити ставлення до тероризму, щоб переконати Туреччину вступити до НАТО.

"Потрібно скористатися та розв'язати проблеми санкцій проти Туреччини в оборонній промисловості, проблему із закупівлями російських систем ППО С-400, та повторне включення Туреччини до програми F-35 та закупівлю в США винищувачів F-16", — сказав він.

Фокус раніше писав про вимогу Туреччини від Швеції та Фінляндії зняти обмеження на експорт у країну зброї. Заборона запроваджена після вторгнення Туреччини до Сирії у 2019 році.

Нагадаємо, що 16 травня цього року президент Туреччини Реджеп Ердоган виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. "Ми не можемо сказати "так" тим, хто вводить санкції проти Туреччини", — говорив він.

Турецькі ЗМІ раніше повідомляли про можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Анкари на ділову зустріч на запрошення Ердогана.