Україна може вступити до НАТО так само швидко, як Швеція чи Фінляндія, — Мельник

На думку посла України в Німеччині, для швидкого вступу країни до Північноатлантичного Альянсу потрібна лише політична воля. Таке рішення зможе суттєво знизити ризики ядерної війни у світі.

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Вступ України до НАТО можна здійснити так само швидко, як очікуваний вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу. Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив в інтерв'ю журналістам німецької медіагрупи FUNKE.

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"Зрозуміло одне: ми хочемо швидко вступити до НАТО. Це може статися так само швидко, як у випадку зі Швецією чи Фінляндією", — зокрема, сказав український дипломат.

На його думку, для цього потрібна лише політична воля, що допоможе інтегрувати Україну в Альянс. При цьому таке рішення зможе суттєво знизити ризики ядерної війни, упевнений Мельник.

"Якби Україна була в Альянсі, ризик ядерної війни зменшився б. Тоді б Путін знав: якби Україна зазнала нападу із застосуванням ядерної зброї, йому довелося б зважати на ядерний удар у відповідь. Це зупинило б його", — прокоментував посол.

За його словами, Україна зараз має набагато більше шансів потрапити до НАТО, ніж у неї було до вторгнення Росії.

Також Мельник вважає, що впродовж найближчих десяти років Україна може стати членом Євросоюзу.

"Нашою головною турботою зараз є збереження статусу кандидата. Потім можна розпочинати переговорний процес. Це важливе політичне рішення", — додав він.

Як вважає дипломат, Німеччина може зіграти у цьому історичному процесі "провідну роль".

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Документ був вручений генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, який привітав Швецію та Фінляндію в Альянсі. Він назвав такий крок двох країн історичним.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе вважає, що вступ до Альянсу зміцнить безпеку його країни на тлі постійних загроз Росії.