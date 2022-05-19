Украина может вступить в НАТО так же быстро, как Швеция или Финляндия, — Мельник

По мнению посла Украины в Германии, для быстрого вступления страны в Североатлантический Альянс нужна лишь политическая воля. Такое решение сможет существенно снизить риски ядерной войны в мире.

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Вступление Украины в НАТО можно осуществить так же быстро, как и ожидающееся вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью журналистам немецкой медиагруппы FUNKE.

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"Ясно одно: мы хотим быстро вступить в НАТО . Это может произойти так же быстро, как в случае со Швецией или Финляндией", — в частности, сказал украинский дипломат.

По его мнению, для этого необходима лишь политическая воля, что поможет интегрировать Украину в Альянс. При этом такое решение сможет существенно снизить риски ядерной войны, уверен Мельник.

"Если бы Украина была в Альянсе, риск ядерной войны уменьшился бы. Тогда бы Путин знал: если бы Украина подверглась нападению с применением ядерного оружия, ему пришлось бы считаться с ответным ядерным ударом. Это остановило бы его", — прокомментировал посол.

По его словам, у Украины сейчас гораздо больше шансов попасть в НАТО, чем было до вторжения России.

Также Мельник считает, что в течение ближайших десяти лет Украина может стать членом Евросоюза.

"Нашей главной заботой сейчас является сохранение статуса кандидата. Затем можно начинать переговорный процесс. Это важное политическое решение", — добавил он.

Как считает дипломат, Германия может сыграть в этом историческом процессе "ведущую роль".

Напомним, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Документ был вручен генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, который поприветствовал Швецию и Финляндию в Альянсе. Он назвал такой шаг двух стран историческим.

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что вступление в Альянс укрепит безопасность его страны на фоне постоянных угроз со стороны России.