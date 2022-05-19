НАТО не будет создавать военные базы на территории Финляндии, — премьер-министр страны

По словам Санны Марин, вопрос размещения в Финляндии ядерного оружия после ее вступления в Североатлантический Альянс не стоит на повестке дня. Политик также уверена, что противодействие Анкары можно решить путем обсуждения.

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Вопрос о размещении НАТО ядерного оружия или открытии военных баз в Финляндии не является частью переговоров о членстве Хельсинки в военно-политическом блоке. Об этом рассказала премьер-министр государства Санна Марин в интервью итальянским журналистам.

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"Это не та дискуссия, которую нужно вести прямо сейчас, поскольку она не является частью переговоров. Это национальные решения. Никто не навязывает нам ядерное оружие или базы, если мы этого не хотим", — в частности, сказала финский политик.

Она также напомнила, что в Финляндии действует закон, запрещающий размещение ядерного оружия на территории государства. Поэтому подобный вопрос не стоит на повестке дня.

"У нас нет даже интереса размещать ядерное оружие или открывать базы в Финляндии", — подчеркнула она.

По словам Марин, подача заявки на вступление в НАТО для страны является актом мира, а не войны.

"Мы хотим убедиться, что на финской земле никогда не будет войны, и мы всегда будем пытаться найти пути решения проблем дипломатическим путем. К сожалению, не все страны думают одинаково. Россия так не думает, она напала на Украину", — добавила политик.

Премьер-министр также прокомментировала сложную ситуацию с Турцией, которая заблокировала обсуждение заявок в НАТО Швеции и Финляндии. Как считает Марин, Финляндии на данном этапе важно сохранять спокойствие и вести дискуссии с Турцией, отвечая на вопросы и устраняя возможные недоразумения.

"Любой вопрос, который может возникнуть, можно решить путем обсуждения и доброй воли", — уточнила глава финского правительства.

Напомним, Турция придумала 5 новых условий вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Главной целью турецких властей, по данным СМИ, является выдача членов Рабочей партии Курдистана и FETO.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может вступить в НАТО так же быстро, как Швеция или Финляндия.