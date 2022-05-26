Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін (фото)

Президент України подякував голові фінського уряду за військову допомогу Фінляндії. В межах свого візиту до Києва Марін відвідала Ірпінь та Бучу.

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Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін, яка приїхала з офіційним візитом до України. Про це повідомляють у Telegram-каналі президента.

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"Для нас військова допомога Фінляндії дуже цінна. Зброя, санкційна політика та єдність наших партнерів щодо вступу України до ЄС — це те, що може забезпечити міцність в обороні нашої землі. Дякую прем'єр-міністру Фінляндії Санні Марін за візит і віддану підтримку", — зокрема сказав глава України.

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Раніше вранці фінський політик відвідала Ірпінь та Бучу. Як прокоментувала секретарка Ірпінської міської ради Анжела Макеєва, вона показала главі фінського уряду "наслідки "російського миру" в місті, що залишилися після окупантів. Регіональна влада змогла обговорити з Марін питання про допомогу для відновлення зруйнованого Ірпіня".

[ + – ] Санна Марін під час візиту до Ірпіня

"Дякую за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за введення жорсткіших санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу", — написала Макеєва.

Фото: Київська обласна державна адміністрація

Нагадаємо, в Анкарі відбуваються переговори Швеції та Фінляндії з Туреччиною щодо вступу до НАТО. Туреччина заперечує проти приєднання країн Північної Європи до НАТО, посилаючись на їхню ймовірну підтримку Робітничої партії Курдистану, або РПК, а також сирійського курдського ополчення YPG, що підтримують США.

Раніше Санна Марін заявила, що НАТО не створюватиме військових баз на території Фінляндії. За її словами, питання розміщення в країні ядерної зброї після її вступу до Північноатлантичного Альянсу також не стоїть на порядку денному.