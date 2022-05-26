Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин (фото)

Президент Украины поблагодарил главу финского правительства за военную помощь Финляндии. В рамках своего визита в Киев Марин посетила Ирпень и Бучу.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая приехала с официальным визитом в Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС — это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли. Благодарю премьер-министра Финляндии Санну Марин за визит и преданную поддержку", — в частности, сказал глава Украины.

Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Ранее утром финский политик посетила Ирпень и Бучу. Как прокомментировала секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева, она показала главе финского правительства "оставшиеся после оккупантов последствия "русского мира" в городе. Региональные власти смогли обсудить с Марин вопрос о помощи для восстановления разрушенного Ирпеня.

[ + – ] Санна Марин во время визита в Ирпень

"Спасибо за непреклонную международную позицию в отношении территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь", — написала Макеева.

Фото: Киевская областная государственная администрация

Напомним, в Анкаре проходят переговоры Швеции и Финляндии с Турцией касательно вступления в НАТО. Турция возражает против присоединения стран Северной Европы к НАТО, ссылаясь на их предполагаемую поддержку Рабочей партии Курдистана, или РПК, а также поддерживаемого США сирийского курдского ополчения YPG.

Ранее Санна Марин заявила, что НАТО не будет создавать военные базы на территории Финляндии. По ее словам, вопрос размещения в стране ядерного оружия после ее вступления в Североатлантический Альянс также не стоит на повестке дня.