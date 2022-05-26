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Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин (фото)

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Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал | Санна Марин и Владимир Зеленский на встрече в Киеве.

Президент Украины поблагодарил главу финского правительства за военную помощь Финляндии. В рамках своего визита в Киев Марин посетила Ирпень и Бучу.

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Санной Марин, которая приехала с официальным визитом в Украину. Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

"Для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров по вопросу вступления Украины в ЕС — это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли. Благодарю премьер-министра Финляндии Санну Марин за визит и преданную поддержку", — в частности, сказал глава Украины.

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Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Ранее утром финский политик посетила Ирпень и Бучу. Как прокомментировала секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева, она показала главе финского правительства "оставшиеся после оккупантов последствия "русского мира" в городе. Региональные власти смогли обсудить с Марин вопрос о помощи для восстановления разрушенного Ирпеня.

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Санна Марин во время визита в Ирпень

"Спасибо за непреклонную международную позицию в отношении территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь", — написала Макеева.

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Фото: Киевская областная государственная администрация
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Напомним, в Анкаре проходят переговоры Швеции и Финляндии с Турцией касательно вступления в НАТО. Турция возражает против присоединения стран Северной Европы к НАТО, ссылаясь на их предполагаемую поддержку Рабочей партии Курдистана, или РПК, а также поддерживаемого США сирийского курдского ополчения YPG.

Ранее Санна Марин заявила, что НАТО не будет создавать военные базы на территории Финляндии. По ее словам, вопрос размещения в стране ядерного оружия после ее вступления в Североатлантический Альянс также не стоит на повестке дня.