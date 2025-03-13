В Киеве подросток загорелся, когда вылез на электричку: его ударило током
12-летнего парня отвезли в больницу. Но в скорой сказали, что он получил тяжелые травмы.
На Киевском вокзале подросток вылез на крышу электрички "Киев-Козятин". 12-летнего мальчика госпитализировали. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в Нацполиции Киева.
По предварительной информации, несовершеннолетний вылез на вагон электрички и его поразило электрическим током. Это произошло на станции "Киев-Волынский".
Парня с тяжелыми ожогами 2-3 степени врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Также сообщают, что у него вывихи движения и ног.
На месте работают следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и ювенальные полицейские. Обстоятельств происшествия выясняются.
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