Российская туристка заплатила жизнью за опасное селфи на поезде

Женщина решила сфотографироваться, высунувшисьиз двери поезда, идущего на полном ходу, но не заметила большой камень.

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53-летняя российская туристка Ольга Перминова погибла на Шри-Ланке в результате неудачной попытки сделать фото на движущемся поезде, пишет Daily Mail. По информации таблоида, женщина, которая работала в охранной компании в Московской области и была родом из Саратова, высунулась из открытой двери идущего поезда и, взявшись за поручни, прогнулась назад и свесила голову, позируя для фото. Она не заметила камень, о который ударилась изо всех сил, получив тяжелые травмы, и упала с поезда

Россиянку немедленно госпитализировали, однако ранение оказались несовместимыми с жизнью, и она умерла.

Последнее фото Ольги Перминовой Фото: Соцсети

Перминова ехала в поезде Поди Менике, известном своими захватывающими пейзажами, поскольку он проезжает мимо пышных чайных плантаций, густых лесов, горных местностей и живописных ландшафтов.

По информации местной полиции, туристка "погибла, упав с поезда при попытке сделать селфи, повиснув на подножке поезда между железнодорожными станциями Бадулла и Хали Эла".

Российские дипломаты сейчас занимаются организацией репатриации ее тела.

Попытка сделать селфи в опасных локациях стоила жизни уже не одной сотне туристов. Например, 35-летний Тобиас Фишер погиб во время своего одиночного похода в горы в районе Таганга на севере Колумбии 19 октября прошлого года недалеко от портового города Санта-Мария, где он остановился. Мужчина попытался сфотографировать себя на смотровой площадке в лесу Дамбира на фоне моря, но потерял равновесие и упал в овраг.

В прошлом году исследование показало, что селфи следует считать "проблемой общественного здравоохранения". Ученые в Австралии проанализировали научные статьи и сообщения СМИ о травмах или смертях от селфи во всем мире с 2008 года. Они обнаружили, что за 13 лет, рассматриваемых в исследовании, было зарегистрировано около 400 случаев.

Чаще всего жертвами становились туристки в возрасте около 20 лет, а падения и утопления во время фотосъемки были двумя основными причинами смерти.

Исследователи заявили, что общественность должна быть осведомлена о рисках, связанных с селфи. По оценкам, ежедневно во всем мире делается около 92 миллионов снимков. Эксперты призывали разработчиков приложений для социальных сетей устанавливать программное обеспечение, предупреждающее людей об опасностях, когда они собираются сделать селфи.

Ранее Фокус писал, что туристка из России застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре.