Російська туристка заплатила життям за небезпечне селфі на поїзді

Жінка вирішила сфотографуватися, висунувшись із дверей поїзда, що рухався на повному ходу, але не помітила великий камінь.

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53-річна російська туристка Ольга Пермінова загинула на Шрі-Ланці внаслідок невдалої спроби зробити фото на поїзді, що рухається, пише Daily Mail. За інформацією таблоїда, жінка, яка працювала в охоронній компанії в Московській області та була родом із Саратова, висунулася з відчинених дверей поїзда, який рухався, і, взявшись за поручні, прогнулася назад і звісила голову, позуючи для фото. Вона не помітила камінь, об який вдарилася щосили, отримавши важкі травми, і впала з поїзда

Росіянку негайно госпіталізували, проте поранення виявилися несумісними з життям, і вона померла.

Останнє фото Ольги Пермінової Фото: Соцмережi

Пермінова їхала в поїзді Поді Меніке, відомому своїми захопливими пейзажами, оскільки він проїжджає повз пишні чайні плантації, густі ліси, гірські місцини і мальовничі ландшафти.

За інформацією місцевої поліції, туристка "загинула, впавши з поїзда під час спроби зробити селфі, повиснувши на підніжці поїзда між залізничними станціями Бадулла і Халі Ела".

Російські дипломати зараз займаються організацією репатріації її тіла.

Спроба зробити селфі в небезпечних локаціях коштувала життя вже не одній сотні туристів. Наприклад, 35-річний Тобіас Фішер загинув під час свого одиночного походу в гори в районі Таганга на півночі Колумбії 19 жовтня минулого року неподалік від портового міста Санта-Марія, де він зупинився. Чоловік спробував сфотографувати себе на оглядовому майданчику в лісі Дамбіра на тлі моря, але втратив рівновагу і впав у яр.

Минулого року дослідження показало, що селфі слід вважати "проблемою громадської охорони здоров'я". Науковці в Австралії проаналізували наукові статті та повідомлення ЗМІ про травми або смерті від селфі в усьому світі з 2008 року. Вони виявили, що за 13 років, розглянутих у дослідженні, було зареєстровано близько 400 випадків.

Найчастіше жертвами ставали туристки віком близько 20 років, а падіння і утоплення під час фотозйомки були двома основними причинами смерті.

Дослідники заявили, що громадськість має бути поінформована про ризики, пов'язані з селфі. За оцінками, щодня в усьому світі робиться близько 92 мільйонів знімків. Експерти закликали розробників додатків для соціальних мереж встановлювати програмне забезпечення, що попереджає людей про небезпеки, коли вони збираються зробити селфі.

Раніше Фокус писав, що туристка з Росії застрягла в саркофазі святого Лазаря на Кіпрі.