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Туристка з Росії застрягла в саркофазі святого Лазаря на Кіпрі

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туристка, саркофаг
Щоб дістати жінку з саркофага, знадобилася допомога кількох людей

Що спонукало жінку залізти в саркофаг із мощами, невідомо.

У місті Ларнака на Кіпрі під час екскурсії до церкви святого Лазаря літня російська туристка чомусь залізла у саркофаг із мощами святого і застрягла там. Відповідні кадри опублікував Telegram-канал Mash.

На записі видно, як жінка в хустці і з маскою на нижній частині обличчя сидить у саркофазі й не може вибратися звідти через те, що у неї нібито застрягла нога. В результаті кілька людей допомагали дістати туристку. Що змусило жінку залізти всередину кам'яного гробу, залишається загадкою.

Храм святого Лазаря носить ім'я праведника з Віфанії, якого воскресив Ісус Христос. Після цього він прожив ще три десятиліття і помер на Кіпрі в 63 році. Згодом над його гробницею був побудований храм, який став місцем паломництва вірян.

саркофаг, Святий Лазар, Кіпр
Саркофаг святого Лазаря
храм, церква, Кіпр
Церква святого Лазаря в Ларнаці (Кіпр)

Раніше ми розповідали про британську туристку, яка під час відвідин зруйнованого вулканом Етна міста Помпеї попалася на тому, що намагалася зрізати кілька плиток древньої мозаїки на підлозі в Будинку Чорного Якоря. Це відомий історичний об'єкт. Збиток, заподіяний її діями, склав 3000 євро.

Ми також писали про те, що інша мандрівниця повернула в Помпеї п'ять артефактів, які вивезла звідти 15 років тому. Таким чином жінка сподівалася позбавитися від прокляття, яке, на її думку, обрушилося на неї після протизаконного вчинку.