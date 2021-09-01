Туристка з Росії застрягла в саркофазі святого Лазаря на Кіпрі
Що спонукало жінку залізти в саркофаг із мощами, невідомо.
У місті Ларнака на Кіпрі під час екскурсії до церкви святого Лазаря літня російська туристка чомусь залізла у саркофаг із мощами святого і застрягла там. Відповідні кадри опублікував Telegram-канал Mash.
На записі видно, як жінка в хустці і з маскою на нижній частині обличчя сидить у саркофазі й не може вибратися звідти через те, що у неї нібито застрягла нога. В результаті кілька людей допомагали дістати туристку. Що змусило жінку залізти всередину кам'яного гробу, залишається загадкою.
Храм святого Лазаря носить ім'я праведника з Віфанії, якого воскресив Ісус Христос. Після цього він прожив ще три десятиліття і помер на Кіпрі в 63 році. Згодом над його гробницею був побудований храм, який став місцем паломництва вірян.
Раніше ми розповідали про британську туристку, яка під час відвідин зруйнованого вулканом Етна міста Помпеї попалася на тому, що намагалася зрізати кілька плиток древньої мозаїки на підлозі в Будинку Чорного Якоря. Це відомий історичний об'єкт. Збиток, заподіяний її діями, склав 3000 євро.
Ми також писали про те, що інша мандрівниця повернула в Помпеї п'ять артефактів, які вивезла звідти 15 років тому. Таким чином жінка сподівалася позбавитися від прокляття, яке, на її думку, обрушилося на неї після протизаконного вчинку.