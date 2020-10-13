Канадка вернула похищенные из Помпей артефакты, опасаясь "проклятия"

Жительница Канады, представившаяся, как Николь, отправила руководству античного памятника Помпеи пять артефактов, которые она похитила в руинах города 15 лет назад. Она утверждает, что после этого ее семью преследовали несчастья. Об этом пишет CNN.

Николь посетила Помпеи в 2005 году и унесла оттуда два кусочка мозаики, два осколка амфоры и кусок стены.

Украденные из Помпей артефакты

"Я хотела получить кусочек истории, который нельзя было купить. Я была молодой и глупой", - написала Николь в сопроводительном письме руководству Помпей.

По ее словам, после похищения артефактов она тяжело заболела, а у ее семьи начались финансовые трудности, которые так и не удалось преодолеть. "Я взяла кусочек истории, пропитанный негативной энергией. Люди умирали в этом городе, а я взяла артефакты, связанные с такими несчастьями. Моя семья – хорошие люди, и я не хочу передавать это проклятие им. Простите меня за глупость, совершенную много лет назад", - отметила Николь. Также она рассказала, что один кусочек мозаики подарила своему другу, но уже попросила его отправить артефакт обратно.

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В Помпеях отметили, что это не первый раз, когда им возвращают камни, керамику и мозаику, взятые на улицах античного города. Причем каждый раз к посылке прилагается письмо, где похитители сообщают, что после их поступка из стали преследовать несчастья.

Одна из вилл в Помпеях/Фото: Pompeii - Parco Archeologico

Подборка писем и возвращенных артефактов сейчас выставлена ​​в Антиквариуме Помпей.

Помпеи – римский город, построенный у подножия Везувия. Он был уничтожен в результате извержения в 79 году н.э. Часть жителей покинула город, но были найдены останки 2000 человек. Раскопки все еще продолжаются, и ученые все еще находят тела погибших. Также во время извержения погиб известный писатель, философ и историк Плиний Старший, когда приблизился к побережью на лодке, желая помочь людям.