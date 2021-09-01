Туристка из России застряла в саркофаге святого Лазаря на Кипре (видео)

Пытаясь вылезти россиянка поняла, что у нее застряла нога. Что подвигло женщину залезть в саркофаг неизвестно, но доставать ее оттуда пришлось нескольким людям.

В городе Ларнака на Кипре во время экскурсии в церковь святого Лазаря пожилая российская туристка зачем-то забралась в саркофаг с мощами святого и застряла там. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

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На записи видно, как женщина в платке и с маской на нижней части лица сидит в саркофаге и не может выбраться оттуда из-за того, что у нее якобы застряла нога. В результате несколько человек помогали достать туристку. Что заставило женщину забраться внутрь каменного гроба, остается загадкой.

Храм святого Лазаря носит имя праведника из Вифании, которого воскресил Иисус Христос. После этого он прожил еще три десятилетия и умер на Кипре в 63 году. Впоследствии над его гробницей был построен храм, который стал местом паломничества верующих.

[ + – ] Саркофаг святого Лазаря [ + – ] Церковь святого Лазаря в Ларнаке (Кипр)

Ранее мы рассказывали о британской туристке, которая во время посещения разрушенного вулканом Этна города Помпеи попалась на том, что пыталась срезать несколько плиток древней мозаики на полу в Доме Черного Якоря. Это известный исторический объект. Ущерб, причиненный ее действиями, составил 3000 евро.

Мы также писали о том, что другая путешественница вернула в Помпеи пять артефактов, которые вывезла оттуда 15 лет назад. Таким образом женщина надеялась избавиться от проклятия, которое, по ее мнению, обрушилось на нее после противозаконного поступка.