У Києві підліток загорівся, коли виліз на електричку: його вдарило струмом
12-річного хлопця відвезли до лікарні. Але у швидкій сказали, що він отримав важкі травми.
На Київському вокзалі підліток виліз на дах електрички "Київ-Козятин". 12-річного хлопчика шпиталізували. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомили у Нацполіції Києва.
За попередньою інформацією, неповнолітній виліз на вагон електрички і його вразило електричним струмом. Це сталось на станції "Київ-Волинський".
Хлопця з важкими опіками 2-3 ступеня лікарі госпіталізували до медичного закладу. Також повідомляють, що в нього вивихи рух та ніг.
На місці працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські. Обставин події з’ясовуються.
Нагадаємо, травмування на залізниці трапляються дуже часто і не тільки в Україні. Так, російська туристка загинула на Шрі-Ланці внаслідок невдалої спроби зробити фото на поїзді, що рухається. Жінка висунулась із відчинених дверей поїзда та вдарилась головою об камінь. Росіянку негайно госпіталізували, проте поранення виявилися несумісними з життям, і вона померла
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