У Києві підліток загорівся, коли виліз на електричку: його вдарило струмом

12-річного хлопця відвезли до лікарні. Але у швидкій сказали, що він отримав важкі травми.

Related video

На Київському вокзалі підліток виліз на дах електрички "Київ-Козятин". 12-річного хлопчика шпиталізували. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомили у Нацполіції Києва.

За попередньою інформацією, неповнолітній виліз на вагон електрички і його вразило електричним струмом. Це сталось на станції "Київ-Волинський".

Хлопця з важкими опіками 2-3 ступеня лікарі госпіталізували до медичного закладу. Також повідомляють, що в нього вивихи рух та ніг.

На місці працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські. Обставин події з’ясовуються.

Нагадаємо, травмування на залізниці трапляються дуже часто і не тільки в Україні. Так, російська туристка загинула на Шрі-Ланці внаслідок невдалої спроби зробити фото на поїзді, що рухається. Жінка висунулась із відчинених дверей поїзда та вдарилась головою об камінь. Росіянку негайно госпіталізували, проте поранення виявилися несумісними з життям, і вона померла