В Киеве за мошенничество с квартирами будут судить мужчину, выступавшего как эксперт по жилищным аферам

Мужчину будут судить за мошенничество и подделку документов — он может провести в тюрьме до 8 лет.

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В столице будут судить 48-летнего мужчину, который часто выступал в телевизионных эфирах в роли общественного активиста и эксперта по квартирным аферам. Он рассказывал, какие схемы завладения жильем являются самыми распространенными и как действуют мошенники. При этом киевлянин незаконно унаследовал три квартиры в Киеве, рассказывает Киевская городская прокуратура.

Правоохранители сообщили, что мужчина выдавал себя за родственника умерших владельцев. Таким образом он унаследовал три квартиры в Киеве.

Одна из квартир принадлежит женщине, которая на самом деле жива. Было подделано завещание одинокой 70-летней владелицы на ее жилье, врачебное свидетельство о смерти, на основании чего был получен документ о смерти — именно он позволил вступить в наследство.

"Несмотря на то, что женщину незаконно лишили жилья и признали умершей еще в 2018 году, с заявлением в правоохранительные органы она обратилась только в конце 2023 года. Все это время пенсионерка не имела доступа к квартире", — рассказали в прокуратуре.

Также мужчина обращался к государственным нотариусам с заявлениями о принятии наследства по закону. Таким образом он получил право пользования квартирами умерших киевлян в Дарницком и Печерском районах Киева. Их должны были признать выморочным наследством.

Обвинительный акт уже направлен в суд. Мужчину будут судить за мошенничество и подделку документов (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Напомним, в феврале стало известно, что в столице задержали женщину, которая маскировала наркотики под парафин. Ей уже сообщили о подозрении в незаконном обороте наркотических средств.

Добавим, что 13 марта на Киевском вокзале подросток вылез на крышу электрички "Киев-Козятин", его ударило током. 12-летнего мальчика госпитализировали.