В Києві за шахрайство з квартирами судитимуть чоловіка, що виступав як експерт з житлових афер

Чоловіка будуть судити за шахрайство та підробку документів — він може провести у в'язниці до 8 років.

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В столиці судитимуть 48-річного чоловіка, який часто виступав в телевізійних ефірах в ролі громадського активіста та експерта з квартирних афер. Він розповідав, які схеми заволодіння житлом є найпоширенішими і як діють шахраї. При цьому киянин незаконно успадкував три квартири у Києві, розповідає Київська міська прокуратура.

Правоохоронці повідомили, що чоловік видавав себе за родича померлих власників. Таким чином він успадкував три квартири в Києві.

Одна з квартир належить жінці, яка насправді жива. Був підроблений заповіт самотньої 70-річної власниці на її житло, лікарське свідоцтво про смерть, на підставі чого був отриманий документ про смерть — саме він дозволив вступити у спадщину.

"Попри те, що жінку незаконно позбавили житла і визнали померлою ще 2018 року, із заявою до правоохоронних органів вона звернулась лише наприкінці 2023 року. Весь цей час пенсіонерка не мала доступу до квартири", — розповіли в прокуратурі.

Також чоловік звертався до державних нотаріусів із заявами про прийняття спадщини за законом. Таким чином він отримав право користування квартирами померлих киян у Дарницькому та Печерському районах Києва. Їх мали визнати відумерлою спадщиною.

Обвинувальний акт вже скерований до суду. Чоловіка судитимуть за шахрайство та підроблення документів. (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Нагадаємо, в лютому стало відомо, що в столиці затримали жінку, яка маскувала наркотики під парафін. Їй вже повідомили про підозру у незаконному обігу наркотичних засобів.

Додамо, що 13 березня на Київському вокзалі підліток виліз на дах електрички "Київ-Козятин", його вдарило струмом. 12-річного хлопчика шпиталізували.