В Києві затримали жінку, яка маскувала наркотики під парафін (фото)

Жінці вже повідомили про підозру у незаконному обігу наркотичних засобів — найближчі десять років вона може провести у в'язниці.

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У Києві 25-річна жінка торгувала наркотичними засобами, маскуючи їх під парафінові свічки та відправляючи товар на таксі. В пресцентрі столичного Головного управління Нацполіції повідомили, що особу вже затримали.

Жінку зупинили на вулиці й під час обшуку у неї виявили згортки з адресами замовників та парафінові свічки, всередині яких зберігались наркотичні засоби. Вдома у неї знайшли зіп-пакети з психотропами, ваги, фасувальний матеріал, форми під свічки та парафін. 25-річну мешканку столиці затримали, а все вилучене відправили на експертизу.

Киянці повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні психотропних речовин у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у вівторок, 11 лютого, військовозобов'язаний чоловік, якого на військово-лікарську комісію доставили працівники поліції, вирішив втекти. Він виліз у вікно 6-го поверху й опинився на даху сусідньої будівлі. Намагаючись спуститися униз по водостічній трубі, громадянин не втримався, зірвався й впав на дах підвального приміщення.

Додамо, що 13 лютого у Києві згорів автомобіль Range Rover української журналістки, колишнього заступника головного редактора видання "Страна.юа" Світлани Крюкової. Вона зазначила, що опинилася під санкціями указом президента України Володимира Зеленського, їй заборонено користуватися і розпоряджатися рухомим майном.